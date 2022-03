Ossorio no cree que Ayuso acuda a la comisión sobre el presunto espionaje en Cibeles porque "no tiene ningún sentido"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha señalado este miércoles que no cree que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acuda a la comisión de investigación sobre el espionaje del Ayuntamiento de Madrid porque "no tiene ningún sentido" y no es obligatorio.

Preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ne la Real Casa de Correos, ha repetido que la persona que fue sometida a investigación no tiene "nada que aportar" en relación a esa comisión y ha subrayado que cree que lo que quieren es que haga "un paseíllo".

"La presidenta es la persona a la que se quería espiar, por tanto que a una comisión de investigación sobre qué actuaciones hubo en un determinado Ayuntamiento para espiar vaya la persona espiada no tiene ningún interés, entre otras cosas porque la información que ella pueda tener de ese asunto en ningún caso es de primera mano. Será de segunda mano", ha declarado.

Para Ossorio, acudir a una comisión de investigación tiene que ser para informar de lo que se ha vivido o de lo que se conoce pero no de información que ha llegado "de segunda mano".