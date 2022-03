Maestre espeta a Almeida "que tiene que apartarse" si no es capaz de garantizar que comparecen los citados del PP

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que tiene que apartarse" si no es capaz de garantizar que las personas del PP citadas en la comisión de investigación finalmente comparecen.

Maestre, después de reunirse con colectivos que trabajan en la ayuda a refugiados procedentes de Ucrania, se ha pronunciado así ante la prensa después de que ayer el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, señalara que no cree que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acuda a la comisión de investigación sobre el presunto espionaje en el Ayuntamiento de Madrid porque "no tiene ningún sentido" y no es obligatorio.

Maestre ha exigido a Almeida "que cumpla su palabra porque él afirmó solemnemente al comienzo de la comisión de investigación que todas las personas del PP que fueran llamadas a declarar pasarían por ella".

"CLARO" QUE AYUSO TIENE QUE PASAR POR LA COMISIÓN

"Esas declaraciones están invalidadas porque casi al día siguiente, cuando la lista se ha puesto encima de la mesa, lo primero que ha hecho es obstaculizarlas", ha lamentado la portavoz de Más Madrid, que ha subrayado que claro que Ayuso tiene que pasar por esta comisión" dado que "es la principal protagonista".

"Lo es porque su hermano estaba forrándose con los contratos de emergencia durante la pandemia y porque es supuestamente la principal investigada en esta trama de espionaje del PP. Claro que tiene que explicar su vivencia de esta situación", ha argumentado la líder de la oposición municipal.

A Almeida le ha acusado de "obstaculizar la comisión, criminalizarla y ponerse él para proteger a Ayuso" pero "tiene que cumplir con su palabra, tiene que garantizar, como él mismo dijo, que todas las personas del PP que fueran llamadas a declarar pasarían por la comisión". "Y en el caso de que no, tiene que apartarse", ha declarado rotunda.