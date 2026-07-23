Otro incendio en Villa del Prado obliga a confinar a la población cercana y corta dos carreteras

Archivo - Recurso de camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Otro incendio forestal --independiente del originado en Almorox (Toledo) ayer-- se ha declarado este jueves en el municipio madrileño de Villa del Prado, lo que ha obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha solicitado a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego.

En el operativo trabajan un total de 18 dotaciones integradas por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de controlar el avance de las llamas.

Como consecuencia del incendio, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías.

Este incendio es independiente del fuego declarado en Almorox (Toledo), que también afectó a zonas próximas a la Comunidad de Madrid.