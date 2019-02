Pablo Carmona cree que los ediles de Ahora Madrid que voten el "pelotazo" de Chamartín "deberían dimitir"

Actualizado 05/02/2019 15:50:39 CET

"Quienes quieran gobernar en favor de las empresas saltándose acuerdos colectivos que se presenten como candidatos por Cs", dicen desde la Bancada Municipalista

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Madrid Pablo Carmona, miembro de Ganemos y de la Bancada Municipalista, cree que los ediles de Ahora Madrid que voten el "pelotazo" de la antigua operación Chamartín "deberían dimitir".

Carmona contestaba así a las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en una entrevista con la Agencia EFE, en la que ha afirmado que "los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid" y que resulta "tremendo que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización". Ayer tanto IU como Anticapitalistas pusieron el rechazo a Madrid Nuevo Norte como elemento esencial para negociar una candidatura.

"Mi opinión sobre la operación Chamartín es que todos los concejales y concejalas de Ahora Madrid que voten este pelotazo deberían dimitir. No se si me explico. Se trata de salvar el patrimonio público y de defender Madrid de la especulación", ha argumentado el concejal de Moratalaz y Salamanca en Twitter, un mensaje que ha cerrado con el hashtag #ComocontraGallardón.

En la Bancada Municipalista, que este sábado celebrará una nueva asamblea, han señalado empleando la misma vía que Carmona que quienes quieran gobernar "al dictado de las empresas" que "no encabecen ningún proyecto que se diga de base". "Quienes quieran gobernar en favor de las empresas saltándose acuerdos colectivos que se presenten como candidatas por Ciudadanos", terminan.