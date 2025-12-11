Pache (PP) censura la "repugnante corrupción" del PSOE: "Vamos a tener que hacer una línea exprés Moncloa-Soto del Real"

Archivo - El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones a los medios durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de marzo de 2024 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha censurado este jueves la "repugnante corrupción" del PSOE, que cada vez lleva "a más socialistas a prisión" y ha asegurado que van a tener que hacer "una línea exprés Moncloa-Ferraz-Soto del Real" porque esto ya "es un abuso".

"El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en una situación absolutamente insostenible. No sabemos ya qué más tiene que pasar para que el señor Sánchez deje de hacer este daño a la imagen de España", ha valorado el portavoz 'popular' en declaraciones previas al Pleno de la Asamblea.

Lo ha señalado así después de que la Guardia Civil haya detenido este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según confirmaron fuentes del caso a Europa Press.

Díaz-Pache ha afirmado que es "la peor imagen" que puede dar un partido, a la vez que ha censurado la "huida hacia adelante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ausente" y que es "el galgo de Paiporta".

"Se ha borrado también de la siguiente sesión del Congreso y ha pedido voto telemático porque no quiere enfrentarse pues al reproche de los diputados, al control al Gobierno y eso es algo que es absolutamente intolerable", ha criticado.