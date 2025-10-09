Pache (PP) critica la "excursión" de la diputada de MM en la flotilla, a la que tilda de "Madre Teresa de AliExpress"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado este jueves la "excursión de facultad" de la diputada de Más Madrid enrolada en la flotilla con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Jimena González, a la que ha tildado de "Madre Teresa de AliExpress".

En la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, el portavoz 'popular' ha reprochado que Más Madrid haya enviado a esta diputada a la flotilla a "hacer el indio".

"Le ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar, ustedes, nosotros y ella. Eso no terminaba con la entrega de ninguna ayuda humanitaria, no terminaba con la ruptura de ningún bloqueo marítimo. La excursión esta de facultad terminaba con detención, colacao, bocadillo, ducha, chándal y a esperar el vuelo de vuelta que se lo vamos a pagar entre todos", ha censurado.

Así, ha criticado su "activismo cuqui" y se ha preguntado "quién le ha pagado el barquito a la diputada" y el viaje de vuelta. "Seguramente con un par de chistorras, pues ya resolvemos este problemita y ya transformamos esta épica falsa en el ridículo real que está haciendo. Mire, hay una oportunidad para la paz y aquí ustedes le están poniendo más matices que los propios terroristas de Hamás", ha afirmado. Además, ha denunciado que la diputada de Más Madrid se "haya fumado dos plenos".

Así lo ha expresado en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha insistido en el Pleno en que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y Jimena González "se embarcó junto a valientes para combatirlo".

"Solo les voy a exigir una cosa, que muestren respeto por una diputada que les ha dado una lección de valentía a todos ustedes, cobardes, que han estado insultándola. Sí, han estado insultándola desde la comodidad de sus escaños", le ha reprochado.

Según el Reglamento de la Asamblea, dejar de asistir en tres ocasiones consecutivas o cinco no consecutivas, en el mismo período de sesiones, a las reuniones del Pleno, de las Comisiones o de cualquier otro órgano de la Cámara, sin justificación para ello y sin que se haya procedido a la sustitución del diputado obligado conlleva sanción.