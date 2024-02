Pache (PP) insiste en que Ábalos tiene que "seguir dando explicaciones" y señala también a Armengol

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha insistido este miércoles en que el exministro de Fomento José Luis Ábalos tiene que "seguir dando explicaciones" por el 'Caso Koldo' y ha apuntado a la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol.

"Tienen que dar explicaciones todos los ministros y todas las personas implicadas en este escándalo", ha lanzado Pache tras asistir a la presentación del cupón de la ONCE que conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución Española que eliminó el término disminuido.

Este martes se cumplían las 24 horas que la Ejecutiva Federal del PSOE había dado a Ábalos para renunciar a su acta. Entonces el exministro dio una rueda de prensa en la que explicaba que no lo haría y que pasaría al Grupo Mixto del Congreso. El PSOE le expulsaba del partido como respuesta a este movimiento.

El portavoz del PP en la Asamblea ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a poder "esconder este terrible caso de corrupción sacando el ventilador" para intentar decir que "todos son iguales".

Asimismo, ha añadido que en el 'caso Koldo' de compra de material sanitario en la pandemia, Armengol podría haber "engañado" para pagar con fondos europeos unas "mascarillas calificadas ya no de 'fake', sino de 'ultrafake'". "No hay día sin escándalo, no hay día en que esta trama no siga incorporando nuevos escándalos", ha concluido.