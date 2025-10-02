El padre del asesino de la joven de Parla le describe como "agresivo" y "autoritario" a raíz de la ruptura

Los padres de la joven asesinada en Parla en 2022 y su letrado Wilfredo Jurado - EUROPA PRESS

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El padre de Raúl M. O., el joven que mató de 42 navajazos a Cristina Romero en Parla, ha descrito en el juicio a su hijo como una persona "agresiva" y "autoritaria" a raíz de la ruptura con su pareja, relatando que intentaron "tranquilizarle" cuando éste tuvo conocimiento de unos mensajes que la víctima colgó en las redes sociales en contra suya.

El juicio contra Raúl M. O. ha celebrado su cuarta sesión con los agentes de la Policía Nacional que practicaron la detención y la comparecencia de su progenitor. Mañana tendrá lugar las periciales psicológicas y los informes finales del juicio.

En su declaración, el padre ha narrado que de pequeño Raúl era "un niño ejemplar" sin problemas mentales. Se enteraron de lo que estaba sucediendo en relación al estado de su hijo como consecuencia de la ruptura de la relación y de unos mensajes que estaba colgando Cristina en sus redes.

"Raúl enseñó los mensajes a su madre y le intentamos tranquilizar y que hiciera comprender que lo tenia que gestionar. Le vi muy deprimido", ha comentado.

La psicóloga de Raúl explicó ayer que se le diagnostico un Trastorno Adpatativo Mixto por sus dificultades sociales a la hora de relacionar con el entorno.

Los agentes han detallado que el acusado se opuso a la detención y que alzaba la navaja para amenazarles. Además, han comentado que se autolesionó.

El relato de las personas que presenciaron los hechos corroboraron ayer la agravante de ensañamiento que aprecia la fiscal y la acusación particular por los múltiples navajazos que sufrió la chica.

El procesado se enfrenta a una solicitud fiscal de 25 años y nueve meses de prisión por un delito de asesinato y otro de maltrato en el ámbito familiar. La familia eleva la petición a 33 años de prisión mientras que la defensa pide 14 años de prisión por un delito de homicidio al negar que el crimen estuviera planeado.