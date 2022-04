El padre de Lobato desconoce "por completo" el convenio de las mascarillas y le exige a Ayuso disculpas públicas

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juan Lobato Valero, padre del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, asesor jurídico de los Servicios Funerarios de Madrid, ha señalado este jueves que desconocía "por completo" el convenio de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid judicializado y le ha exigido disculpas públicas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por vincularle en el proceso de la autorización de la compra.

En rueda de prensa en la sala de prensa del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, el padre de Lobato, acompañado de su hijo, ha explicado que la empresa en la que trabaja depende del Ayuntamiento de Madrid y que, en plena pandemia, se decidió que fuera esta la que gestionara el pago del material sanitario, como mascarillas o guantes por medio, de un convenio.

"A fecha de hoy desconozco por completo su contenido, al igual que el jefe del departamento de contratación de la empresa, porque no tuvieron a bien que fueran los servicios jurídicos de la empresa los que informarán del convenio. Supongo, obviamente, porque lo habrá hecho el Ayuntamiento", ha expuesto.

En este punto, ha subrayado que el Consistorio decidió ir seleccionando, él desconoce concretamente "quién", a cada uno de los proveedores y una vez se seleccionaba se remitía una notificación a la empresa pública.

"Lo gestionaba el director financiero que lleva, como saben, tanto la contratación como la parte comercial de la empresa para efectuar el pago. Doy por supuesto que el pago se haría después de un informe preceptivo de la Intervención del Ayuntamiento", ha explicado.

Según ha explicado, la empresa funeraria se limitaba a pagar la cuantía correspondiente, por lo que si el servicio jurídico no sabe cuál es el contrato ni el contenido del convenio ni qué mascarillas han llegado "no pueden saber si se corresponde o no con lo ofertado y con lo entregado".

El padre de Lobato ha reconocido que participa en la mesa de contratación de la propia empresa en lo relacionado, por ejemplo, con los coches fúnebres, pero no en los contratos de emergencia, los cuales se hacen mediante "adjudicación directa desde el Ayuntamiento, sin mesa ni acta ni nada parecido".

"Mi trabajo en la empresa se corresponde con la gestión de los contratos. Cuando sale en un medio que es el asesor jurídico de la empresa el que participa en la mesa es lógico y correcto, pero era en la contratación de unos coches fúnebres, no de mascarillas", ha especificado.

CREE QUE NO SE INFORMÓ AL SERVICIO JURÍDICO "POR AGILIDAD"

El padre de Lobato ha sostenido que no le parece "ni legitimo ni razonable" que se intente "desacreditar de esta manera" a la empresa que se dejó la piel durante la pandemia y mucho menos si detrás lo que se esconde es una "pelea de gallos entre unos y otros, entre la nueva y el antiguo". "Los madrileños no merecemos esto, no merecemos solo la verdad, sino el respeto institucional que nuestros dirigentes deben de darnos", ha lanzado.

Preguntado por las palabras de su hijo este jueves en el Pleno de la Asamblea, en las que deslizó que podía ser que no se mostrará el contrato al servicio jurídico de la Funeraria por estar él, Lobato padre ha señalado que "sería mucho sospechar" y ha indicado que lo harían "por agilidad".

"Hay que tener en cuenta cómo se gestó esto: corriendo, deprisa. Estamos hablando de plena pandemia. ¿Lo hicieron para que yo no informara? Eso es sobrevalorarme. Vamos a ver, que yo soy un mindundi", ha indicado.

A renglón seguido, ha trasladado que puede que haya sido porque los controles de la empresa "son superiores" y debieron de pensar "que era más ágil que lo hicieran allí (desde el Ayuntamiento)". "De hecho, fíjate si ha sido más ágil que tenían las mascarillas antes de los contratos casi", ha bromeado ante los periodistas.

DA POR HECHO QUE LA PRESIDENTA SE DISCULPARÁ

Es por eso que ha exigido a la presidenta regional que le pida disculpas "de modo público" y ha remarcado que "no le vale una llamada telefónica por detrás". "Es muy noble darse cuenta de que uno se ha equivocado pero no valen ofensas públicas y disculpas privadas", ha incidido.

Lobato ha trasladado que no puede ni imaginarse que la presidenta no le pidiera disculpas, porque sería como si le pusieran en la tesitura de que pasaría si mañana no amaneciese. Cuestionado por si llevará este asunto a los tribunales por daño a su honor en caso de no recibir las disculpas, ha sostenido que "el honor no se obtiene en un reconocimiento en los tribunales" sino que "el honor auténtico se reconoce con la actuación de uno".

Por último, ya el secretario general del PSOE-M ha indicado que estaría encantado de que la presidenta de la Comunidad diera explicaciones sobre los contratos vinculados a su hermano.

"Los Lobato damos la cara y los Ayusos esconden la mano. Eso es lo que está pasando y lo que se esta viendo hoy. No sé si tan rápido como hemos sido nosotros pero sí que me encantaría que mañana o el lunes compareciera la presidenta con su hermano y explicara como fue esa situación, que seguro que fue muy compleja, muy laboriosa, de cómo conseguir ese contrato de mascarillas, cómo se fijó esa comisión y por qué la cobro", ha concluido.

.

660978.1.260.149.20220421174432