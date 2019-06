Padres del colegio Blas de Lezo acusan a Educación de actuar de forma "clandestina" y por "cuestiones políticas"

Publicado 28/06/2019 12:01:18 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Padres del colegio público Blas de Lezo han acusado a la Consejería de Educación de actuar de forma "clandestina" y por "cuestiones políticas" en el recambio del actual director del centro, al que le sustituirá una docente procedente del colegio Virgen del Cortijo.

Según ha asegurado a Europa Press José María Villalobos, uno de los padres del colegio, el pasado jueves por la noche la dirección del área territorial de educación de Madrid-Capital ofreció como directora del centro a la actual jefa de estudios, por lo se procedería a la disolución del actual equipo directivo.

De esta forma, ha señalado que lo que proponían era un equipo de trabajo que ya estaba elegido, por lo que la jefa de estudios no aceptó el nombramiento. "Nosotros queremos que el equipo directivo actual de la forma que fuese continúe en el Blas de Lezo", ha señalado.

De esta forma, al enterarse de esta situación, los padres se han manifestado de nuevo este viernes frente a la puerta del colegio para pedir que se cumplan sus peticiones. En relación al nuevo equipo de dirección, han señalado que saben que será "alguien nuevo", ajeno al colegio, y que las negociaciones entre el colegio y la Consejería están "totalmente rotas".

"El futuro del colegio es una incógnita para los padres, no sabemos como se va a presentar el curso, pero habrá asamblea de padres", ha afirmado Villalobos.

Por otro lado, ha insistido en que el colegio Blas de Lezo es "un modelo de éxito" y que el equipo de dirección ha conseguir "levantar" el centro, creando un nivel de satisfacción "máxima" entre las familias. En este sentido, ha señalado que la elección de un nuevo director atiende a "cuestiones políticas" y no a razones de fondo.

Asimismo, Villalobos ha señalado que el colegio es el que más peticiones de ingreso ha recibido durante este curso y el anterior de los cuatro centros públicos que hay en el barrio de Las Tablas.

Por su parte, la portavoz del AMPA, Carmen Moren, ha señalado a Europa Press que se va a "imponer" un equipo de trabajo que "no saben quiénes son" y que todo apunta a la creación de nuevo equipo desde cero. Hasta el momento, ha afirmado que no les han transmitido nada y que todo se está produciendo de manera "clandestina". "No sabemos ni quién va a ser el director de nuestro colegio", ha afirmado.