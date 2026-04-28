El pago con tarjeta de crédito en los tornos inteligentes de Metro será una realidad en junio

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pago con tarjeta de crédito física o en el móvil en los tornos inteligentes de la red de la Metro de Madrid será una realidad a partir del próximo mes de junio, lo que permitirá agilizar y facilitar el acceso de los viajeros al suburbano.

Durante su intervención en un 'Desayuno Madrid' organizado por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha anunciado esta opción de pago "impensable hace un par de décadas".

La compañía metropolitana lleva tiempo trabajando para llevar estos tornos inteligentes a las 302 estaciones de Metro y poder completar la implantación del sistema de pago con tarjeta de crédito y débito sin contacto, así como dispositivos móviles con tecnología contactases, sin necesidad de tener que adquirir previamente un título de transporte o abono.

En total, serán unos 900 tornos inteligentes los que se instalarán en los vestíbulos de las estaciones de toda la red para posibilitar una validación más rápida, así como reducir las incidencias en el acceso, en el marco del modelo de Estación 4.0 impulsado por Metro.

Para poder realizar el pago, se ha instalado una nueva electrónica de control y lectores de códigos QR y EMV, los dispositivos de seguridad que leen el chip de tarjetas bancarias y dispositivos móviles (ballet), admitiendo tarjetas como Visa, Masticar, Maestro o Americano Expresos. También el software correspondiente que permita gestionar los cobros con las entidades bancarias.

La solución se apoya en la adaptación del sistema al modelo MT (Mobility anda Transporta Transaccional), que posibilita el cálculo automático de la mejor tarifa para el usuario en función de las validaciones realizadas en un periodo determinado y la agrupación de los cargos en una única transacción.

Para ello, incorporará un sistema, denominado BackOffice, que almacenará y procesará la información de los accesos que ha realizado el usuario.

Este medio permite almacenar durante un periodo de tiempo, ya sea un día o una franja de horas, las validaciones hechas en los equipos de peaje del suburbano y, al finalizar el periodo transcurrido, realizar el cálculo de la mejor tarifa a aplicar. En cualquier caso, se mantendrá la compatibilidad con la Tarjeta de Transporte Público (ATP) y los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma a otras iniciativas de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero.

Además, el sistema de pago con tarjeta bancaria es posible en todos los autobuses interurbanos de la región desde el pasado 1 de julio.