El Paisaje de la Luz cumple cinco años reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco

Panorámica del Paisaje de la Luz. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid conmemora este sábado el quinto aniversario de la inclusión del Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, conocido como Paisaje de la Luz, en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, el Gobierno municipal ha impulsado, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, una "intensa labor" de conservación, investigación y puesta en valor de este paisaje cultural urbano único, "consolidando un modelo de gestión que combina la protección del patrimonio con su apertura a la ciudadanía" desde su declaración en 2021.

"Estos cinco años demuestran que la declaración del Paisaje de la Luz no fue un punto de llegada, sino el comienzo de un compromiso permanente con la conservación y la difusión de uno de los espacios culturales y naturales más importantes de Europa. Nuestro objetivo es proteger este legado y, al mismo tiempo, acercarlo a los madrileños para que conozcan, disfruten y sientan propio su valor universal excepcional", ha manifestado La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Desde 2021, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano ha desarrollado más de 450 actuaciones de conservación preventiva y restauración sobre esculturas, monumentos y otros elementos patrimoniales situados dentro del ámbito declarado Patrimonio Mundial.

Entre las actuaciones más relevantes, destacan la restauración de los monumentos a Alfonso XII y al General Martínez Campos, obras de Mariano Benlliure; la intervención en la escultura de 'Hércules y la hidra', también ubicada en el parque del Retiro; así como las intervenciones integrales realizadas en la fuente de Neptuno y en la Puerta de Alcalá, galardonada en 2025 con el Premio Europa Nostra.

A ellas, se suma la restauración actualmente en marcha de la fuente de Cibeles, iniciada este mes de julio con una inversión de 274.000 euros, que contempla trabajos de limpieza, consolidación de materiales y mejoras estructurales. Además, gracias al programa 'Abierto por Restauración', desarrollado con la colaboración del Foro por Madrid, un total de 2.640 ciudadanos podrán acceder al interior del andamiaje para conocer de cerca los trabajos de conservación y descubrir "uno de los grandes iconos" de Madrid desde una perspectiva inédita.

MÁS DE 350.000 VISITANTES

Desde su apertura en diciembre de 2022 en el Palacio de Cibeles, el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz ha recibido ya más de 350.000 visitantes y desarrolla una programación permanente de visitas guiadas, actividades educativas y exposiciones temporales realizadas en colaboración con instituciones como el Real Jardín Botánico, la Real Academia Española, la Cuesta de Moyano o, actualmente, el Círculo de Bellas Artes.

En paralelo, el Ayuntamiento ha impulsado en el parque del Retiro diferentes exposiciones al aire libre dedicadas a figuras "esenciales" de la arquitectura madrileña como Ricardo Velázquez Bosco, Antonio Palacios o Luis Gutiérrez Soto, además de muestras centradas en proyectos de restauración como la Puerta de Alcalá.

Asimismo, el Área de Cultura, Turismo y Deporte desarrolla, desde 2021, programas anuales de formación especializada dirigidos al personal municipal y participa de manera activa en los encuentros técnicos de gestores de bienes patrimonio mundial, "contribuyendo al intercambio de conocimiento y buenas prácticas en la conservación y gestión del patrimonio cultural".