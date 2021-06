El Palacio de Cibeles se 'teñirá' de arcoíris por el Orgullo y a Villacís le "encantaría" que ondease la bandera

La portavoz del Gobierno municipal asegura que solo se contempla iluminación y campaña en mupis y banderolas

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, se iluminará de arcoíris durante la celebración de la semana del Orgullo LGTBIQ+, la última de junio, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha manifestado que a ella le "encantaría" que ondease la bandera símbolo de las personas LGTBIQ en la fachada.

"Me encantaría poner la bandera. Estamos estudiando cómo hacerlo, porque el año pasado una sentencia nos condicionó, y estudiamos si es posible hacerlo. Personalmente, como vicealcaldesa, me encantaría. Pero este Ayuntamiento no comete ilegalidades. Vamos a estudiar la posibilidad para hacerlo. Sí, sí, lo estamos estudiando", ha trasladado a la prensa tras acudir al minuto de silencio por la última víctima de violencia machista.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha aseverado que solo está prevista "la iluminación de la fuente y el Palacio, así como campaña de banderolas, mupis". "Sobre la mesa está la iluminación en la fuente y el edificio".

Tanto Sanz como Villacís han recordado que "existe una sentencia que habla sobre esta cuestión". En la misma, el Tribunal Supremo determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.

"Para mí, la lucha LGTBI no es una conquista civil y social de la izquierda, del centro, sino de toda la ciudadanía. Que lo apoyemos nos convierte en personas que viven en el siglo XXI... allá quien no quiera vivir en este siglo", ha señalado la vicealcaldesa.

En este sentido ha añadido que "a día de hoy, en democracia, no se pueda dar un derecho por asentado, y el día que se piense que es algo plenamente alcanzado, será el día en le que se empiece a retroceder".

En la primera celebración del Orgullo con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, la colocación de esta enseña se realizó con polémica. Vox, formación que había firmado un pacto de investidura con los 'populares' se oponía a su colocación.

Finalmente fue desplegada en un lateral de la fachada, aunque el acto en el que se colocó no contó ni con la presencia de asociaciones LGTBI ni con la de la oposición.

Se aseguró entonces que la bandera se situaba en el lateral, pese a que tradicionalmente había ocupado el centro, al atender a criterios de Patrimonio para no dañar la fachada recientemente restaurada. El día antes se había colocado una bandera de España en el centro.