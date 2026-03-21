El Pardo celebra el 75º aniversario de su anexión a la Villa de Madrid con la recreación de la firma

Acto de conmemoración del 75º aniversario de la anexión de El Pardo a la Villa de Madrid, - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ha inaugurado este sábado el programa cultural para conmemorar el 75º aniversario de la anexión del municipio de El Pardo a la Villa de Madrid en un acto celebrado en el parque de la Mar Océana que ha finalizado con un desfile y una recreación histórica de la adhesión a la capital.

Al acto han asistido el concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo, junto al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, entre otros miembros del equipo de Gobierno y representantes de los grupos municipales.

El programa de actividades, que se prolongará hasta el 29 de marzo, contará con mesas redondas sobre la historia de este Real Sitio, visitas y rutas guiadas, exposiciones, actuaciones musicales, actividades escolares y un torneo de fútbol para categorías base. Para organizar todas estas actividades, la Junta Municipal ha contado con la colaboración de asociaciones, entidades, centros educativos e instituciones del distrito.

"En 1951, en marzo, se firmó el acta de adhesión entre el alcalde del Pardo y el alcalde de la Ciudad de Madrid para que el Pardo dejara de ser un pueblo separado e independiente y se anexionara como un barrio de la Ciudad de Madrid. Estos 75 años se celebran hoy gracias al trabajo de Antonio Martínez Páramo, el concejal del distrito, con esta recreación de ese día la firma del acta", ha explicado Carabante en declaraciones a los medios.

Por su parte, Martínez Páramo ha entregado 19 placas de reconocimiento a entidades e instituciones por sus iniciativas para mejorar la calidad de vida en el actual barrio madrileño de El Pardo. En el apartado de entidades vecinales, han recibido esta distinción las asociaciones vecinales de Mingorrubio y de El Pardo, la Asociación de Amigos de El Pardo y la Asociación de Señoras de Mingorrubio.

Entre las entidades culturales y religiosas, el galardón ha sido para la Cofradía de San Eugenio, la Asociación Cultural Emilio Carrere, el informativo digital elpardo.net, la Asociación de Amigos de la Historia de El Pardo y la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de El Pardo. También han recibido una placa los centros educativos CEIP Monte de El Pardo, CPEE La Quinta, el colegio concertado San Francisco y, en el ámbito deportivo, el CDE El Pardo-Sala y la AD El Pardo.

En el apartado de instituciones públicas, se han otorgado placas al Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil, que acogió el primer centro español de perros policía; al Centro de Experiencias Aerodinámicas, creado hace cien años por la Armada Española y cuya misión es la investigación y experimentación en el campo de la hidrodinámica; al acuartelamiento Zarco del Valle, una instalación clave de inteligencia y comunicaciones; y a la Guardia Real, unidad militar de élite al servicio de la familia real.

DESFILE Y RECREACIÓN DE LA ANEXIÓN

A mediodía, han desfilado los miembros de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, tras lo que ha tenido lugar una recreación de la firma del acta de anexión, cuyo guion se desarrolla a través de escenas ambientadas en la época de los años 50. Los espectadores han presenciado escenas protagonizadas por personajes como el alcalde, representantes municipales de El Pardo, autoridades religiosas, fuerzas del orden, periodistas, actrices del momento, toreros o mecánicos.

La jornada continuará por la tarde en el Centro Sociocultural Alfonso XII, donde, a partir de las 18 horas, se entregarán los premios del Certamen de Fotopoesía, organizado por la Asociación Cultural Emilio Carrere.