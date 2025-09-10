La pareja de Ayuso estudia si se querella contra el delegado de Gobierno tras no acudir a una conciliación

Archivo - El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alberto González Amador estudiará si presenta una querella contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras no acudir esta mañana a un acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancias número 88 de Madrid señalado para que se retractara de unas declaraciones realizadas el pasado 25 de enero con las que habría vulnerado su derecho al honor, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

A la vista judicial no se ha presentado ni el delegado de Gobierno ni sus letrados, por lo que los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tendrán que decidir ahora si finalmente se querellan por las citadas manifestaciones.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicitaba que Francisco Martín reconociera las manifestaciones en las que el pasado 23 de enero afirmó a los medios que "la Comunidad de Madrid habría desarrollado contrataciones con el mismo --Alberto González--, obteniendo réditos lucrativos y repentinos".

De igual modo, pedía que reconociera que con "el objetivo de dotar de mayor publicidad y ahondar en la vulneración del derecho fundamental al honor de Alberto González Amador, el mismo día 23 de enero de 2025 publicó a través de su perfil en la red social X , esas mismas manifestaciones".

También exigían los letrados que reconociera que el 30 de enero compareció ante los medios de comunicación señalando, "en relación con Alberto González Amador, que habría reconocido cometer delitos".