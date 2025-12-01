El parking de Santa Ana reabrirá este viernes con 279 plazas en una plaza con 60 árboles, 4 más que antes de la reforma - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El parking de Santa Ana reabrirá este viernes con 279 plazas en una plaza con 60 árboles, cuatro más que antes de la reforma, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el nodo de transportes de Plaza de España.

Las 279 plazas de aparcamiento están distribuidas en tres plantas y destacan las 149 equipadas con recarga eléctrica. Suma 169 plazas de rotación, seis de ellas destinadas a vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro, para motos.

Los residentes contarán con 110 plazas, todas ellas electrificadas y tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. El abono mensual para estos últimos tendrá un coste de 70 euros.

En paralelo se ha reconfigurado el sótano 1, convertido ahora en hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible e integrando diferentes opciones con plazas destinadas al uso compartido y la micrologística. La inversión ha sido de 6 millones de euros.

Para realizar la necesaria impermeabilización de la plaza ha sido necesario proceder al levantamiento de los árboles y de la estatua de Federico García Lorca. Tras la finalización de los trabajos se ha restituido tanto la estatua a la ubicación inicial como el arbolado. Actualmente la plaza suma 60 árboles, cuatro más que antes de la reforma.

LUNA-TUDESCOS

El hub de Luna-Tudescos reabrirá el 11 de diciembre, una vez finalizada la reforma de 6,2 millones. Dispone de 445 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas, de las que 197 cuentan con recarga eléctrica.

Suma 313 plazas de rotación (con diez para personas con movilidad reducida) y 132 reservadas a residentes de este entorno --con un abono mensual de 70 euros--, todas ellas electrificadas y con tres para personas con movilidad reducida. Dispone de 50 plazas para motocicletas.

En la misma línea que los trabajos realizados en Santa Ana se ha reconfigurado el aparcamiento para transformarlo en un hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible y plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

Actualmente, EMT Madrid gestiona un total de 13.055 plazas de aparcamiento repartidas en instalaciones de rotación (incluidos disuasorios), de residentes (dotacionales), de carácter mixto y en los hubs de movilidad. En total, incluyendo el recién inaugurado Plaza de España 360, la empresa municipal gestiona 33 instalaciones, incluyendo cuatro hubs de movilidad y un conjunto de 310 plazas de recarga para vehículos eléctricos.

Ayuntamiento y EMT Madrid pusieron en marcha en diciembre de 2024 el hub de movilidad Paseo de Artilleros 360 ubicado sobre la estación de Metro de Vicálvaro. Anteriormente, en junio de 2024, se estrenó el hub de movilidad Recoletos 360, entre las plazas de Cibeles y Colón, a partir de la antigua estructura existente y tras intensos trabajos de ingeniería sobre una superficie de 11.370 metros cuadrados.

El hub pionero bajo la gestión de EMT Madrid, Canalejas 360, fue inaugurado en agosto de 2022. Fue la instalación precursora con capacidad para integrar servicios de movilidad y distribución de última milla junto al kilómetro cero de Madrid reaprovechando el antiguo aparcamiento de Sevilla.