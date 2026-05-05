El paro cae un 2,21% en abril en la Comunidad de Madrid, hasta los 276.376 desempleados

Archivo - Una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la calle de Méndez Álvaro, a 3 de enero de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 2,21% en abril con 6.249 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 276.376 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a abril de 2025, se han registrado 12.856 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 4,44%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año.

Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.

EL PARO BAJA EN TODAS LAS CCAA

El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-22.393 desempleados), Cataluña (-8.949 parados) y Madrid (-6.249 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en todas ellas, encabezadas por Madrid (-6.249 desempleados), Barcelona (-6.035) y Sevilla (-5.825).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 6.616 desempleados respecto al mes anterior (-1,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 341.551 desempleados, lo que supone 11.146 parados menos que hace un año (-3,1%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el cuarto mes del año, que suman 276.376 personas en paro, 112.164 son hombres, lo que supone un descenso de 3.067 desempleados respecto al mes anterior, y 164.212 son mujeres, 3.182 menos.

En abril, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 2.434 parados menos que a cierre del pasado mes, hasta los 18.538 desempleados, de los cuales 10.141 son hombres y 8.397 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 257.838 desempleados, un descenso de 3.815 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 223.982, 4.914 parados menos que en marzo; seguido de Construcción, con 17.410, que cuenta con 483 parados menos.

Por su parte, Industria cuenta con 14.845 personas en paro, 294 desempleados menos, y Agricultura cuenta con 1.788 desempleados, lo que se traduce en 43 parados menos. Por otro lado, 18.351 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 515 personas más que marzo.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 50.083 personas en abril, lo que se traduce en 745 desempleados menos respecto al mes anterior, una bajada del 1,47%. En tasa anual, se registraron 2.631 desempleados extranjeros menos (-4,99%). Del total, 16.735 proceden de países comunitarios y 33.348 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (35.757), seguido de Construcción (5.964), Industria (2.147) y Agricultura (489).

A nivel nacional, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 46.156 desempleados menos (-2,6%), seguido de la industria (-3.680 desempleados, -2%); la construcción, que restó 3.603 parados (-2,2%), y la agricultura, donde bajó en 2.272 personas (-3%).

Asimismo, el desempleo disminuyó en 6.957 personas (-3%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en abril en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 34.146 mujeres en comparación con marzo (-2,3%), mientras que el masculino se redujo en 28.522 desempleados (-3%).

Así, al finalizar el cuarto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.424.426 desempleadas, su menor cifra desde septiembre de 2008, mientras que el de varones totalizó 932.618 desempleados.

CAE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 176.851 contratos en abril, es decir, 12.361 menos que en el mes anterior, lo que supone una caída del 6,53%. En tasa interanual subieron un 15,94%, con 24.309 contratos más que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 87.120 fueron indefinidos en la región, 8.412 menos de los firmados en marzo, mientras que los temporales sumaron 89.731, 3.949 menos. De esta forma, los contratos indefinidos en abril suponen el 50,7% del total, mientras que los temporales corresponden al 49,3% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en abril en Servicios, hasta 156.655, seguido por la Construcción con 10.127, Industria (9.713) y Agricultura (356).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 54.665 contratos en abril, un descenso del 5,87% (3.407 contratos menos que en marzo). En tasa interanual suben un 29,48% con 12.446 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, se registraron 1.258.296 contratos, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 543.543 fueron contratos indefinidos, un 7% más que en abril de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en abril fueron indefinidos, porcentaje 1,3 puntos inferior al del mismo mes del año pasado. De hecho, esta proporción es la menor en un mes de abril desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

Dentro de los indefinidos, en abril se realizaron 229.062 contratos a tiempo completo, un 5,8% más que igual mes del año anterior; 129.730 a tiempo parcial (+10,5%) y 184.751 fijos discontinuos (+6,2%).

De todos los contratos suscritos en abril, 658.488 fueron contratos temporales, un 4% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 52,3% del total de la contratación efectuada en el cuarto mes del ejercicio 2026.

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 157.783 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de marzo (último dato disponible).

En concreto, 118.920 personas obtuvieron prestación contributiva; 38.782, subsidio y 81 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1.064,8 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 269.208 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de marzo (último dato disponible) la cifra de 2.141,6 millones de euros, un 2,7% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.608 euros en el tercer mes del año, un 22,3% más que en marzo del año pasado.