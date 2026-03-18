Un parque con mil árboles será el sello de Nuevo AZCA, proyecto de casi 90 millones entre públicos y privados

Nuevo AZCA - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un gran parque con mil árboles, "un gran vergel", será el sello de Nuevo AZCA, un proyecto promovido por el Ayuntamiento, que lleva cocinándose durante diez años, de casi 90 millones entre dinero público y privado --de la mano de una docena de empresas-- y cuyas obras empezarán previsiblemente en el primer semestre de 2027.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también vecino de AZCA durante años ha presentado el proyecto para poner fin a una zona que ha sufrido degradación durante muchos años. Será en el primer trimestre del año que viene cuando se apruebe la adjudicación de las obras, ha adelantado el regidor sobre un ámbito por el que transitan diariamente unas 100.000 personas, unido a los 50.000 trabajadores y los 2.000 residentes.

Las mejoras abarcarán una superficie de 132.895 metros cuadrados, de los que 82.755 serán públicos y 50.140 privados rediseñando todo el espacio, con dos nuevos ascensores y renovando las aceras de calles perimetrales como General Perón, Castellana, Joaquín Costa y Orense.

Se renovarán además 33 pasajes interiores y se conectarán los espacios con un anillo central y cinco pasarelas peatonales. Una vez concluida la obra se mantendrá la colaboración público-privada para el mantenimiento del espacio. Almeida también ha anunciado que las 55 cámaras pasarán a ser 91.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))