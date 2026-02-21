El parque Pradolongo de Usera acoge este domingo el desfile del Año Nuevo Chino con carrozas y percusión

Archivo - Una mujer durante el desfile de Año Nuevo Chino en el distrito de Usera, a 11 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parque Pradolongo del distrito de Usera acoge este domingo el desfile del Año Nuevo Chino, plato fuerte de la programación, con carrozas, danzas de leones y percusión a partir de las 12 horas y con un nuevo itinerario.

La comitiva partirá del Vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo, adyacente al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, y atravesará los rincones más emblemáticos del parque como la Fuente Circular, la zona posterior del Templete y la Escultura 'Tres'.

El broche de oro llegará en el espigón del lago con un espectáculo final de música, teatro y artes marciales, a cargo de la Escuela Wushidao y de la prestigiosa Compañía Juvenil de Yingge de Fumei, llegada desde China, que acercará al público una tradición con más de 300 años de historia y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de China, informaron desde el Ayuntamiento de Madrid.

El desfile estará compuesto por más de 1.000 participantes y, un año más, comparsas de asociaciones de la comunidad china, alumnos del Instituto Confucio de Madrid y escolares del distrito transformarán el parque en un gran escenario al aire libre, lleno de música, color y creatividad, con coreografías y vestuarios inspirados en el caballo, símbolo del año que comienza.

El público podrá disfrutar de exhibiciones de artes escénicas y marciales, artistas de circo y malabaristas, majestuosos caballos hinchables, así como del tradicional desfile de dragones y leones chinos que, al ritmo de tambores, gongs y platillos.

FUEGOS ARTIFICIALES Y DJ

Este sábado el cielo del parque de Pradolongo se llenará de luz y color con el ya tradicional espectáculo pirotécnico, que dará la bienvenida al año del caballo de fuego a partir de las 20 horas.

Como antesala de los fuegos artificiales, el DJ Dr. Kielmannsegge ofrece en el templete del parque, desde las 18 horas, una sesión inspirada en la escena musical asiática contemporánea, con el título 'La fiesta del caballo de fuego'.

El Ayuntamiento de Madrid inauguró el viernes la programación del Año Nuevo Chino en Madrid. Además de presenciar el tradicional rito de pintar los ojos a los leones, un gesto simbólico que marca su 'despertar' y que, según la tradición, atrae la buena suerte, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de la Compañía de Danza Yingge de Cantón.

La jornada inaugural se completó con los bailes de la Unión de Asociaciones Chinas de Usera, exhibiciones de cultura tradicional, un espacio gastronómico y un mercadillo con estands de productos chinos, food trucks con platos típicos, talleres, el muro de los deseos instalado en la valla de la Junta municipal de Usera y la sesión del DJ Yang.