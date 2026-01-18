Patronal madrileña espera una "mejor situación" en Venezuela y destaca el "enorme interés" por invertir en su mercado

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, posa para Europa Press. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha indicado que espera una "mejor situación" en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro a principios de este mes y ha destacado el "enorme interés" que hay en las empresas por invertir en este mercado.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press, en el que ha remarcado que en el país sudamericano "no se respetaban los derechos humanos y se han llevado a cabo actuaciones contra la libertad de empresa y mercado, pero sobre todo contra la de las personas".

"En las últimas elecciones se ha demostrado que no se han respetado los resultados electorales y esto es una situación de tremenda gravedad que desde luego afecta a todo el mundo y sobre el cual no se había podido hacer nada en mucho tiempo", ha apuntado.

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Garrido ha manifestado que "desconoce" lo que pueda ocurrir en el futuro, aunque ha recalcado que se haya "desatascado una situación en el que se había usurpado el poder por parte del propio dictador, que seguía deteniendo ilegalmente, secuestrando y torturando".

"Queremos ser optimistas con que la situación va a mejorar. Vamos a verlo porque no es fácil y es enormemente compleja, pero nosotros estamos esperanzados. Venezuela ha sido un país con el que España ha tenido en el plano económico una relación fabulosa en el pasado", ha subrayado.

Considera CEIM que Venezuela tiene "potencial" desde el punto de vista económico y ha avanzado que si se dan las circunstancias de "normalidad, vuelta a la democracia, respeto a las normas, seguridad jurídica y libertad económica", volverá a haber un "flujo de interés" entre empresas de ambos países.

"Hay empresas que lo están viendo con cierta esperanza porque la situación era tan negativa y dramática. Las cosas cambian a tal velocidad que es muy difícil hacer pronósticos, pero estamos esperanzados", ha expresado.

Asimismo, Garrido ha destacado que las empresas madrileñas y españolas "tienen una vocación internacional altísima" y que su mercado natural es el de Hispanoamérica. "En aquellos países donde se dan las circunstancias adecuadas, pues las empresas españolas son enormemente activas en ganar mercados. El mercado de Venezuela, sin ninguna duda, es de enorme interés", ha concluido.