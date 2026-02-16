Patrullas secretas de Policía y Limpieza interponen en un mes más de 110 sanciones de hasta 1.100 euros por dejar basura

Archivo - Contenedor de basura de papel y cartón, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a girar los recibos de la tasa de basuras este mes de septiembre. El recibo se debe abonar en una sola cuota, y podrá d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las patrullas secretas de Policía Municipal y Limpieza han interpuesto en un mes 111 sanciones, que en algunos casos han llegado hasta los 1.100 euros, para corregir la práctica de abandonar residuos indebidos por parte del sector comercial y la ciudadanía, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Fue el pasado 12 de enero cuando el Consistorio puso en servicio estas patrullas secretas de Policía y de los servicios de Limpieza. En cuatro semanas se han interpuesto 111 sanciones, el 75% de ellas entre el sector comercial y el 25% restante sobre la ciudadanía.

Estas unidades móviles están compuestas por efectivos de Policía Municipal e inspectores de limpieza. Su función pasa por recorrer las zonas donde el Ayuntamiento ha detectado que se cometen más infracciones de este tipo para velar por el cumplimiento de la normativa municipal en beneficio de todos los madrileños.

Hasta la fecha cinco han sido los distritos (Centro, Salamanca, Tetuán, Puente Vallecas y Usera) donde las patrullas han actuado. Entre las calles que han acumulado más denuncias están Marcelo Usera, Serrano, la plaza de Pedro Zerolo o la calle de Jesús, entre otras.

Este servicio especial forma parte del plan para mejorar la limpieza de la ciudad que anunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno de octubre. La iniciativa contemplaba un abanico de actuaciones y se puso en marcha tras realizar un análisis de la situación a pie de calle a través de los servicios técnicos de Limpieza.

En él se detectó un aumento en el abandono indebido de residuos junto a los contenedores, el motivo de todos los boletines de denuncia de las patrullas secreta. Las infracciones detectadas se han llegado a sancionar con 1.100 euros por falta leve de la Ley de Residuos.

DEL PRIMERO AL SEXTO PUESTO DE LAS PREOCUPACIONES CIUDADANAS

En la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, la preocupación por la limpieza por parte de la vecindad ha disminuido notablemente: durante 2016, 2017, 2019 y 2022 ocupó el primer puesto en la clasificación de los problemas de los ciudadanos cuando hoy ha descendido hasta el sexto puesto.

El Gobierno municipal destina más de 800 millones de euros a los servicios de limpieza. La parte más importante se la lleva el contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos (240,3 millones de euros), con el que se han renovado todos los contenedores de la ciudad y se ha duplicado la frecuencia de recogida. En 2019 se recogían los residuos catorce veces a la semana y ahora 27.

Madrid ha incrementado el número de puntos móviles y de proximidad y se ha ampliado el horario. La limpieza de las papeleras, de las zonas verdes, parques y jardines cuenta con contratos específicos para mantener cada zona de la ciudad en las mejores condiciones posibles y se ha creado un servicio de limpieza de interbloques o las patrullas antigrafitis, ligadas al contrato del Selur.

Dentro del paquete de medidas del que informó el alcalde y que ya están en marcha se encuentra también el refuerzo del personal de limpieza y peinados para la retirada de residuos en el entorno de los contenedores.

Igualmente están ya operativas las brigadas de proximidad durante las 24 horas del día, a disposición de las Juntas de Distrito para incidencias de rápida respuesta. Además se está desarrollando desde diciembre una campaña intensiva de información y concienciación al sector comercial de la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos y a los ciudadanos en situados de los contenedores sobre el abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones.

Otra de las actuaciones contempladas en este plan pasa por el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras, a fin de que no generen un indeseado efecto llamada con el que particulares depositen residuos domiciliarios en su entorno. El Ayuntamiento garantiza que se retiren una vez finalizados los trabajos.