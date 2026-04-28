La Paz realiza con éxito la primera reconstrucción de mama con tejido abdominal asistida por robot en España

Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de La Paz ha realizado con éxito la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal de la propia paciente asistida por cirugía robótica, convirtiéndose en centro pionero en la aplicación de esta tecnología en Cirugía Plástica.

La incorporación de cirugía robótica Da Vinci a esta intervención permite disminuir los efectos secundarios en la zona donante, uno de los principales retos en estos procedimientos.

Entre otras ventajas, posibilita una disección más precisa y menos invasiva, por lo que se reduce el dolor postoperatorio, con un menor riesgo de complicaciones, acortando la estancia hospitalaria y facilitando una recuperación más rápida.

Esta innovación ha sido posible gracias a la coordinación entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General de La Paz, que han integrado la experiencia en reconstrucción mamaria con el conocimiento anatómico y la destreza en cirugía robótica Da Vinci.

La asistencia robótica ha permitido respetar con máxima precisión las estructuras anatómicas (arteria y venas perforantes) responsables de irrigar el tejido trasplantado desde el abdomen al tórax, reduciendo el riesgo de lesiones que podrían comprometer la integridad y competencia de la pared abdominal.

Al evitar grandes incisiones en esta parte del cuerpo, también se disminuye significativamente el peligro de desarrollar una hernia o debilidades de pared tras la intervención.

Aunque el uso del robot se ha extendido durante años en áreas como Ginecología, Cirugía General o Urología, su incorporación en Cirugía Plástica continúa siendo limitada. Los especialistas consideran que puede emplearse para la obtención de tejidos que serán movilizados de un territorio del organismo a otro.

La Paz realiza una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, gran parte de ellas a pacientes sometidas a una mastectomía tras ser diagnosticadas con cáncer de mama. En estas operaciones, un elemento clave es disminuir las complicaciones en la zona donante del tejido, generalmente la pared abdominal en el caso de la reconstrucción mamaria, por lo que se buscan alternativas innovadoras para minimizar estos riesgos.