MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Peggy Gou, Jungle y Mau P y Macarena Hoffmann pincharán en el Brunch Electronik x Mad Cool, que se celebrará el domingo, 13 de julio, tras los tres días de festival tradicional en el mismo recinto del Iberdrola Music, ha informado este viernes la organización del evento.

Esta colaboración une la identidad de Brunch Electronik, conocido por su apuesta por la música electrónica de calidad en un ambiente diurno e inclusivo, con la propuesta de Mad Cool Festival, que año tras año reúne a los artistas más influyentes del panorama internacional. El resultado es un line-up "que cuenta con DJ sets de primer nivel internacional mezclando distintos estilos de música electrónica", recalcan los organizadores.

Peggy Gou, una de las DJs y productoras más influyentes de la escena electrónica actual, se suma al cartel de Brunch Electronik x Mad Cool como uno de los grandes atractivos de esta edición. Con un sonido que transita entre el house y el techno, la artista surcoreana ha conquistado escenarios de todo el mundo gracias a su estilo inconfundible y su capacidad para conectar con el público.

Éxitos como '(It Goes Like) Nanana' o 'Starry Night' la han posicionado como una referencia a nivel global. Además de su faceta musical, su vinculación con la moda y el arte aporta una dimensión visual y estética única a sus sets, convirtiéndolos en una experiencia inmersiva.

El reconocido dúo británico Jungle, formado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, también se une al cartel con su formato DJ Set, una propuesta en la que fusionan funk, soul y electrónica. Tras el éxito de su último álbum, Volcano, la banda se ha consolidado con uno de los shows más destacados a nivel internacional. Josh y Tom prometen una sesión vibrante en la que la energía, el ritmo y una puesta en escena hipnótica sean protagonistas

Por otro lado, llega al Brunch Electronik x Mad Cool Mau P, que se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la música electrónica en los últimos años. Desde el lanzamiento de su exitoso tema debut, 'Drugs From Amsterdam' (2022), que alcanzó gran popularidad en plataformas como Spotify y TikTok, el DJ y productor neerlandés ha experimentado un ascenso meteórico a nivel internacional. Reconocido por su distintivo estilo tech-house, sus sets combinan influencias del sonido más underground con drops enérgicos diseñados para hacer vibrar cualquier pista de baile.

La escena madrileña también estará representada en Brunch Electronik x Mad Cool con la DJ y productora Macarena Hoffmann, quien ofrecerá una sesión en la que fusionará house y afro rhythms, incorporando su propia voz como sello distintivo.

A lo largo de su trayectoria, Hoffmann ha desarrollado un sonido ecléctico influenciado por géneros como el soul, el jazz y la música afroamericana, elementos que se reflejan tanto en sus producciones como en sus sets en vivo. Con más de una década de experiencia, ha llevado su música a cabinas de ciudades como México, Berlín, Lisboa, Abu Dhabi.

Con este anuncio, se cierra el cartel de la primera edición de Brunch Electronik x Mad Cool, un festival que ya incluye las bandas ganadoras de la edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou. De esta forma se actualiza el 'line up' de la edición de 2025 con Ashleys, Jol, Miss Blanche, Lavin, Rodrigo Ramírez y Will Kolak.