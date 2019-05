Pepu Hernández se abre a acuerdos puntuales con Cs pero "sobre todo" con Más Madrid: "Las ideas progresistas ayudan más"

Publicado 29/04/2019 11:42:20 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, no cierra la puerta a pactos "puntuales" con casi todas las fuerzas políticas, incluido Ciudadanos, aunque admite que "sobre todo" pueden llegar a acuerdos con Más Madrid, pues entiende que las "ideas progresistas ayudan más" al modelo de ciudad que el quiere para la capital.

En una entrevista con Europa Press, el exseleccionador de baloncesto ha asegurado que no hay ninguna pega a pactar con otros partidos como Ciudadanos, teniendo en cuenta que solo en el Consistorio es donde la formación 'naranja' no ha puesto de forma explícita el cordón sanitario al PSOE.

"Madrid es una ciudad que tiene barreras, cómo vamos a venir nosotros a ponerlas", ha exclamado Hernández, que entiende que hay que quitar tanto las barreras "físicas" como las "mentales". "Madrid tiene que ser gobernable y lo que nos piden los madrileños es que nos pongamos de acuerdo para mejorar Madrid y hacerlo en todos los aspectos, más dinámico en lo económico pero también más equilibrado e igualitario en lo social", ha considerado.

En este sentido, entiende que no pueden llegar y decir que "con unos sí pero con otros no". Aunque ha admitido que no pueden pactar con todos porque hay ideas "que son tremendamente contrarias" a lo que plantea el PSOE como "idea general" para Madrid, sí que ha dicho que "acuerdos puntuales, incluso de Gobierno, con partidos como Ciudadanos, podría ser... No obstante, "preferencias", los partidos "de izquierdas, los progresistas".

De ahí que Pepu Hernández no oculte que podrían llegar a conclusiones "muy sencillas" con Más Madrid sobre todo, porque busca un "Madrid inclusivo, solidario y las ideas progresistas ayudan mucho más a esto". De hecho, asegura que hay diferencia con la plataforma liderada por Carmena pero que "más grandes" son las que tiene en su propio equipo la alcaldesa.

"Entiendo que puede haber unas afinidades extraordinarias", ha lanzado el candidato de los socialistas madrileños, para subrayar que cree que tienen "ideas muy parecidas sobre las necesidades que tiene Madrid, en los aspectos sociales, sobre todo".

Preguntado por el hecho de que el PSOE no entrara en el Gobierno de Ahora Madrid hace cuatro años, Pepu Hernández ha sostenido que "visto con el paso del tiempo, quizá fue un error" porque el PSOE podría "haber llegado a ejecutar cuestiones mucho más rápido y que no se han llevado a la práctica o muchos asuntos que se han ido retrasando".

En este punto, ha defendido que han formado un equipo en el que vienen todos ya "puestos de acuerdo". "No tenemos que ponernos de acuerdo en más cosas, simplemente esto es lo que proponemos, vamos a hacerlo", ha indicado el candidato, para lamentar, en términos generales, que en Madrid se "pierde mucho tiempo en la ejecución".

Por eso, ha indicado que le gustaría que el Ayuntamiento "facilitara tiempo a las personas para que lo dedicaran a lo que quisieran". "Menos tiempo en transporte, atascos, trámites... y tener más tiempo para la educación, cultura, ocio. Sería un enriquecimiento", ha dicho Hernández, quien apuesta --y así lo ha pedido en sus equipos deportivos-- por el equilibrio entre el trabajo, descanso y ocio. Así, destaca que el descanso tiene que ver más "con la salud derivada de la tranquilidad en la ciudad, y la ausenia de ruido o de estrés" mientras que el ocio también es cultura o es deporte.

Sobre la división de la izquierda en la capital, lo ve un "problema" para las fuerzas progresistas porque esa "dispersión de voto" puede generar que "a lo mejor no tengan la representación suficiente para poder estar en el próximo mandato". Por eso, "es importante hacer un llamamiento a los ciudadanos para que sepan en qué izquierda pueden apoyarse y cuál es la que va a defender sus propuestas y valores", ha subrayado.

LAS ENCUESTAS NO LE DESMOTIVAN

Los resultados de las encuestas no le desmotivan a Pepu Hernández, ha confesado en otro orden de cosas, y aunque las lee y las valora, no le crean una "sensación especial ni a favor ni en contra". "Creo que tenemos que seguir trabajando en lo que estamos haciendo, escuchar, atender, oír, proponer... y en ese sentido me siento muy cómodo", ha dicho.

Y esta sensación tiene como origen el "equipo extraordinario" con el que cuenta porque un candidato es "importante pero hasta cierto punto". "Lo que me parece imprescindible es el trabajo en equipo y lo estamos haciendo. Ojalá nos den los números para tener la fuerza suficiente para crear un equipo de Gobierno", ha deseado, destacando que tienen especializados en Hacienda, Administraciones Públicas, Movilidad o Servicios Sociales.

Si finalmente el PSOE no saca los ediles que esperan en el Consistorio, Pepu Hernández cree que será una cuestión que hayan elegido los electores y significará que ellos, por lo menos por su parte, habrán hecho algo "mal" a la hora de comunicar lo que son capaces de hacer y de gestionar Madrid "con garantías".

De hecho, ha remarcado que el partido cuenta con "conocimiento y experiencia" para poder hacerlo, con candidatos que han estado en mandatos anteriores y que eso les puede dar "fuerza". En este punto, ha señalado que él cree que los "números van a ser mucho mejores a partir de ahora".

"Es una idea que tengo yo... las encuestas se hicieron en un determinado momento pero va calando la idea de que podemos ser una fuerza importante en el Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado Hernández.