Pepu Hernández cree que ha vuelto el "hooligan" Almeida y que "se está cargando los pactos" con su actitud

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, cree que ha vuelto el "hooligan" José Luis Martínez-Almeida y que "se está cargando los pactos" con su nueva actitud.

En el Pleno de Cibeles, Hernández ha lamentado que en la Comunidad se viva "de sobresalto en sobresalto" ante la "inacción" del Gobierno regional con una "gravísima situación sanitaria".

"No contratan sanitarios, no cubren las bajas, no hay rastreadores suficientes y desprecian los de Madrid Salud. Estamos en una fase de transmisión comunitaria, con horas de colas en los centros de salud", ha enumerado el edil, que ha lamentado que el PP anteponga "otros intereses por encima de la salud", algo que es un error porque "sin salud no habrá reactivación económica".