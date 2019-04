Pepu Hernández quiere una tasa turística en Madrid para reequilibrar esta actividad

Publicado 27/04/2019 12:13:55 CET

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, considera que sería positivo para la ciudad implantar una tasa turística al ser una actividad que presenta "algunas singularidades" en la capital que requieren reequilibrio.

En una entrevista con Europa Press, Hernández ha señalado que Madrid es una "ciudad extraordinaria" con un "potencial tremendo" que se traduce en la llegada de "mucho turismo", un fenómeno bueno para la ciudad que, no obstante, tiene "sus dificultades" por esa "afluencia masiva que se produce en un momento determinado".

Por tanto, entiende que hay que buscar un "reequilibrio" de esta actividad y cree que una tasa "finalista" permitirá "trabajar mucho mejor con el turismo" que visita la capital, una urbe "tremendamente atractiva en muchos aspectos, tantos comerciales como a nivel patrimonial".

Respecto a los pisos turísticos, ha manifestado que le genera preocupación su "concentración", lo que ejerce una "influencia muy negativa sobre determinados distritos y barrios". Por tanto, es un fenómeno que hay que regular y analizar la afectación "real" de cada uno de los agentes implicados.

En materia tributaria, el exseleccionador de baloncesto ha dicho que los impuestos son una herramienta fundamental para el reequilibrio de la ciudad y que cuando él oye a los partidos que van a bajarlo "le parece lo de siempre".

De este modo, Hernández ha señalado que de inicio "no tiene idea de bajarlos" y que si "más adelante" hay capacidad para reducirlo, su formación lo hará. "Pero lo que no haremos es prometer algo que no vayamos a cumplir", ha manifestado.

Una de sus prioridades para la próxima legislatura es el reequilibrio de la ciudad y por ello, en caso de alcanzar la Alcaldía, apuesta por dedicar un área específica dentro del equipo de Gobierno municipal que trabaje sobre las necesidades de estas zonas.

"El próximo mandato va a ser el de los barrios, vamos a tratar de aumentar su nivel, solucionar sus problemas de empleo o vulnerabilidad allí donde se concentre. No queremos que se enquisten bolsas de pobreza que puedan traer más adelante conflictos y hay que trabajar sobre ello, con este nuevo área que trabaje directamente", ha lanzado el candidato socialista al Ayuntamiento para agregar que su idea es potenciar la Mesa del Sureste y darle un proyecto para todo el mandato.

MEJORAR MADRID NUEVO NORTE CON MÁS VIVIENDA PÚBLICA

Del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, ha dicho que "siempre merece la pena darle una vuelta" pero dejando claro que "no hacer nada y paralizar no es una buena opción". "Hacerlo con prisas tampoco", ha aclarado Hernández para agregar que lo que se tiene que hacer es mejorarlo y ver si se puede subir el porcentaje de vivienda de protección, evaluando si puede alcanzar hasta el 40 por ciento, porque es "necesario reequilibrar" la ciudad y convertir este proyecto en "oportunidad Chamartín".

El exseleccionador de baloncesto ha destacado que Madrid está teniendo "un problema grave" con la vivienda, con alquileres "muy caros" y muchos jóvenes que tienen que salir de la ciudad para buscar su proyecto de vida fuera de la capital. Por ello, la conocida como operación Chamartín debe contribuir, a su juicio, a "fortalecer en Madrid la vivienda pública".

De la operación Campamento, Hernández ha recalcado que también es una "buena oportunidad para Madrid" y que, para su avance, las tres administraciones (estatal, autonómica y municipal) se tienen que poner de acuerdo para "ver cómo se puede hacer mejor". Su planteamiento pasa por no solo desplegar vivienda sino generar dotaciones verdes y pasillos ecológicos que unan la zona con la Casa de Campo.

"¿SOTERRAR LA A-5?: HAY QUE VALORARLO PERO SE DAN CIFRAS ALEGREMENTE"

Sobre la situación de los carriles-bici en la capital, el aspirante socialista a la Alcaldía quiere llevarlos a la práctica y ejecutarlos porque fomentan la movilidad limpia y entiende que Madrid debe ponerse "al nivel" de otras ciudades europeas en el uso de la bicicleta.

De los semáforos de la A-5, el candidato del PSOE ha dicho que "todo es mejorable" y que la instalación de semáforos "no ha sido lo mejor pero había que actuar porque existe un problema evidente con los vecinos que soportan contaminación y ruidos indeseables". La medida debería haberse acompañado con un carril bus específico, más transporte público y parking disuarios.

En cuanto a la opción de soterrar este tramo, algo que defienden PP y Cs, cree que habría que valorarlo económicamente porque se están dando cifras "demasiado alegremente". No obstante, Hernández ha señalado que hay que "cerrar heridas" en la ciudad y que la A-5 es una de ellas, como en el caso de Chamartín o el paso de las vías por Vallecas y Entrevías.

Por ejemplo, una forma de solución es mejorar la comunicación "interdistritos", algo que está "faltando en muchos casos" y que facilitaría la libertad de movimiento de los residentes de estos barrios.

"MADRID, CIUDAD EDUCADA Y EDUCADORA"

El exseleccionador de baloncesto quiere más pasillos verdes, "amabilidad" en los movimientos, que se pueda caminar más y, en esta línea, mayor movilidad entre los distritos con un transporte público "más sostenible".

Por otro lado, a Hernández le parece positiva la opción de que el Ayuntamiento pudiera entrar en el accionariado de Metro de Madrid porque el Consistorio tiene que ser "más potente" en las competencias sobre movilidad.

Finalmente, le gustaría que Madrid fuera reconocida como la ciudad "de la tolerancia, la generosidad y el respeto", una urbe "educada y educadora" en valores cívicos. "No nos gustaría que la ciudad fuera el Madrid de divisiones, de enfrentamientos (...) Tenemos que ser más tolerantes y sensibles", ha recalcado.