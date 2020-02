Pérez recuerda a Ábalos que la Comunidad "tiene competencias exclusivas" en Vivienda y no aplicará un 'tope' al alquiler

Publicado 19/02/2020 17:20:17 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha recordado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que el Ejecutivo autonómico "tiene competencias exclusivas y plenas" en materia de vivienda y que no aplicarán "medidas intervencionistas" como el 'tope' al alquiler.

Ábalos ha anunciado este jueves que en marzo se publicará el Índice de Precios de Alquiler, elaborado en base a datos censales y no encuestas. "La publicación del índice en sí mismo no me parece mal ni tenemos ningún problema salvo que ello implique otras medidas más intervencionistas a la que nosotros desde luego nos oponemos", ha replicado Pérez en declaraciones a Europa Press.

Así, el titular de Vivienda ha subrayado que ellos entienden que va más allá de la "discrepancia ideológica" y que "no son prácticas ni útiles". "Pueden publicar todos los índices que se quieran, se pueden anunciar todas las medidas, expropiatorias, confiscatorias, intervencionistas que se quiera, aquí en Madrid en materia de vivienda no se van a aplicar", ha zanjado.

