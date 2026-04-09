La periodista Sonsoles Ónega será la pregonera de las fiestas de San Isidro el próximo 8 de mayo

Archivo - Sonsoles Ónega posa durante el almuerzo en el que se ha presentado su libro 'Llevará tu nombre' - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista Sonsoles Ónega será la pregonera de las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, el próximo 8 de mayo, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La también vicealcaldesa ha descrito a Ónega como "una de las voces más reconocidas del periodismo en España". Es licenciada en Periodismo con una amplia trayectoria en televisión y radio. En este momento está al frente de 'Ahora Sonsoles', en 'Antena 3'. A eso se suma su carrera como escritora, que le llevó a ganar el Premio Planeta en 2023.

"Va a ser una extraordinaria pregonera de nuestras fiestas", ha vaticinado Sanz. El pregón será a las 20 horas desde el balcón de la Casa de la Villa el 8 de mayo.