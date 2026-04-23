Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad crecen un 3,7% en marzo, superando las 2 millones de estancias

Archivo - Turistas en el centro de Madrid, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y alcanzó su mejor registro en - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid subieron un 3,7% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.296.624 pernoctaciones y encadena 12 meses de crecimiento.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los hoteles de la región se alojaron un 3,23% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.098.265 viajeros.

Por nacionalidad, 528.660 eran residentes en España, el 48,14%, mientras que 569.605 (51,86%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2% y los extranjeros aumentaron un 4,4%.

Del total de pernoctaciones en la Comunidad de Madrid, 938.651 las realizaron residentes en España (un 40,87%), mientras que 1.357.973 (59,13%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 143,03 euros, lo que representa una subida del 1,4% interanual. En general, los precios subieron un 2,77% respecto al año anterior en Madrid.

En total, en la región se alcanzó en marzo una ocupación del 58,77% y el sector hotelero empleó a 17.246 personas (un incremento del 3,2% interanual).

DATOS NACIONALES

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 5,4% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, superando los 23,6 millones de estancias. Este incremento se vio impulsado tanto por el comportamiento de los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones crecieron un 5,2%, como por el de los no residentes, que registraron un aumento del 5,5%.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla - La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).