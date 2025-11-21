Las pernoctaciones hoteleras en la región suben un 3% en octubre, con 2,59 millones y un alza del 6,2% en los precios

Archivo - Turistas con maletas, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid subieron un 3% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.598.869 pernoctaciones y encadena siete meses de crecimiento, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 1,31% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.244.341 viajeros. Por nacionalidad, 538.773 eran residentes en España, el 43,3%, mientras que 705.568 (56,7%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 4,3% y los extranjeros aumentaron un 6,1%.

Del total de pernoctaciones en Madrid, 977.831 las realizaron residentes en España (un 37,63%), mientras que 1.621.038 (62,37%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 173,05 euros, lo que representa una subida del 5% interanual. En general, los precios subieron un 6,29% respecto al año anterior.

En total, en la Comunidad de Madrid se alcanzó en octubre una ocupación del 66,62% y el sector hotelero empleó a 16.610 personas, un incremento del 3% interanual, con 1.196 establecimientos hoteleros abiertos para una oferta de 62.339 habitaciones disponibles (124.447 plazas estimadas).

Tomando como referencia la capital como punto turístico, fue el primer destino en octubre, con un total 2,01 millones de pernoctaciones, con 958.059 viajeros. El grado de ocupación que logró la capital en septiembre fue del 68,69% (74,76% por plazas de fin de semana), con una estancia media que superó los dos días (2,10).