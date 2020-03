Perpinyà exige a Ayuso que aclare qué ocurre con material chino comprado tras casi una semana sin llegar

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha reclamado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que aclaré que está ocurriendo con el material sanitario comprado a China y que, después de que hayan pasado seis días, sigue sin llegar.

Perpinyá ha escrito una carta a Ayuso, fechada este lunes, en la que plasma la preocupación de su grupo "por el problema del desabastecimiento de materiales sanitarios que está sufriendo la región". Más Madrid celebró el anuncio de la adquisición de dos aviones con material procedente de China por un valor de más de 23 millones de euros.

"Dichos envíos, como anunció su Gobierno, se esperaban en Madrid el pasado martes 24 de marzo de 2020. Comprendiendo las dificultades que una operación de esta magnitud y sobre todo su realización en una situación tan específica, hemos mantenido confianza en la resolución favorable de la situación en los días posteriores al anuncio", explica Perpinyà en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Seis días después "es momento de aportar transparencia a la operación" para "evitar las especulaciones y los bulos". Por eso Más Madrid ha pedido que se ponga en conocimiento de la ciudadanía de Madrid los detalles de la operación: contratos suscritos, listado de empresas involucradas, situación de los envíos, coste previsto y la nueva fecha prevista para la llegada de los materiales. También si esta operación ha implicado algún abono anticipado a cuenta de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

PIDE EXPLICACIONES POR EL RETRASO DE LOS AVIONES

Perpinyá ha pedido a Ayuso que esta compra sea uno de los puntos del día de la reunión que mantendrán el próximo 1 de abril. "Son siete días de retraso en los que la única explicación que hemos recibido por el Gobierno regional es que el mercado chino es muy difícil y que está habiendo muchas complicaciones", ha indicado el portavoz de Más Madrid.

Gómez Perpinyà ha espetado a Ayuso que "comprometerse a traer un avión y no cumplirlo es preocupante porque falta a la palabra con los madrileños, quiebra la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes en un momento crítico y lo más grave es que cada día que se sigue sin noticias de aviones es un día más sin material para los profesionales".

"Si el gobierno no está mintiendo y simplemente ha metido la pata, por el motivo que sea, lo mínimo que puede hacer es admitir su error y ofrecer toda la información en su mano", ha lanzado el diputado, que exige a la presidenta autonómica "la máxima transparencia".

"Queremos que nos diga a qué se debe este retraso, si ha llegado a pagar algo, cómo, a quién, cuánto, dónde están esos aviones y cuántos días estiman más que van a tardar. No le exigimos al Gobierno ni más ni menos que lo que Ayuso dijo que haría. Si no está ocultando nada más grave no debería tener problema en zanjar cualquier tipo de especulación y dar las explicaciones que hagan falta, sobre todo cuando hay vidas en juego", ha argumentado Perpinyà.