El personal del centro de salud Los Rosales alerta de que atiende a pacientes con abrigo por una avería en climatización

El personal del centro de salud Los Rosales alerta de que atiende a pacientes con abrigo ante la falta de calefacción - FRAVM

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del centro de salud Los Rosales, en el distrito de Villaverde, alertan de la situación en la que se ven obligados a trabajar desde que el sistema de climatización del edificio quedó fuera de servicio el pasado 8 de septiembre.

En un comunicado difundido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), señalan que las consultas registran temperaturas lejos de los 20 que marca la normativa autonómica para los centros sanitarios entre el 1 de noviembre y el 1 de abril.

En concreto, indican que en el centro se han registrado días con temperaturas de hasta 15 grados, algo que consideran incompatible con la actividad sanitaria habitual y que afecta tanto a la plantilla como a los pacientes, entre ellos personas mayores, pacientes con distintas patologías y bebés.

El personal explica que tiene que pasar consulta con el abrigo puesto y adaptar su actividad diaria debido al frío. Algunos trabajadores han llevado calefactores de sus casas, aunque su uso provoca cortes eléctricos en el centro, lo que impide utilizarlos con normalidad.

La situación afecta también a la atención pediátrica, donde el personal de enfermería pesa a los bebés envueltos en mantas debido a las bajas temperaturas de las salas.

Los trabajadores recuerdan que comunicaron la avería a la Consejería de Sanidad en cuanto se produjo, pero aseguran que no se les ha ofrecido ninguna solución provisional. La única respuesta recibida es que la maquinaria debe sustituirse y que el cambio no llegará hasta finales de diciembre.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado a Europa Press la existencia de esta avería en la máquina de climatización y han trasladado que han dotado al centro de calefactores como medida provisional en lo que llega maquinaria nueva.