Piden 20 años de cárcel para un joven de 25 años por asfixiar hasta la muerte a su novia en Alcalá

Archivo - Furgón en la Audiencia Provincial de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita veinte años de prisión para un joven de 25 años acusado de asesinar en julio de 2023 a su pareja en Alcalá de Henares.

El fiscal le imputa un delito de asesinato con alevosía y le pide libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena, según consta en el escrito de acusación.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que el acusado indemnice con 145.000 euros al hijo de la fallecida. El juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

De acuerdo con el fiscal, entre las 22.30 y las 23 horas se inició una fuerte discusión entre ambos que derivó en una agresión física. El acusado habría golpeado a la víctima en el costado y la cabeza, causándole una fractura de la cuarta costilla derecha con neumotórax subyacente.

Posteriormente, el acusado habría utilizado un cuchillo de cocina de 34 centímetros para asestarle una puñalada por la espalda en la zona cervical, generándole una herida de 18 milímetros de profundidad que afectó a la musculatura del cuello. Aunque la lesión no alcanzó órganos vitales, la acusación sostiene que el ataque formó parte de un mismo propósito homicida.

El fiscal sostiene además que, aprovechando la debilidad de la víctima, A. I. T. le aplicó la maniobra de estrangulación conocida como "mataleón", impidiéndole respirar y provocándole la muerte por asfixia mecánica externa. La víctima no habría tenido posibilidad de defenderse.