Piden casi 3 años de cárcel para una acusada de quedarse más de 20.000 euros de su pareja tras morir

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 2 años y 9 meses de prisión para una acusada de un presunto delito de apropiación indebida tras la muerte de su pareja, hechos que se juzgarán el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

En su escrito, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a las herederas con 21.500 euros, cantidad que considera indebidamente apropiada. Asimismo, junto a la pena de prisión interesada, pide la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de enero de 2021, cuando el hombre con el que la procesada mantenía una relación desde finales de los años ochenta sufrió una caída en el baño de la vivienda que ambos compartían en Villanueva de la Cañada (Madrid).

La propia acusada llamó al 112 alrededor de las 2.45 horas para alertar de que su pareja no respiraba. Los servicios sanitarios desplazados al domicilio realizaron durante unos 20 minutos maniobras de reanimación, pero finalmente el hombre falleció a las 3.28 horas.

Según la Fiscalía, mientras los sanitarios intentaban reanimar a su pareja, la acusada habría realizado operaciones bancarias telemáticas utilizando las facultades de disposición que tenía sobre dos cuentas del fallecido.

Según el fiscal, a las 3.03 horas la acusada habría realizado un traspaso de 19.000 euros, trasladando la totalidad del saldo existente en una cuenta de ahorro del fallecido a su cuenta corriente.

Posteriormente, a las 4.20 horas, cuando el hombre ya había fallecido -y antes de que el hecho fuese comunicado a sus hijas- habría ordenado una transferencia de 21.500 euros desde esa cuenta corriente a una cuenta personal de su titularidad, apropiándose presuntamente del dinero.

Para la Fiscalía, estas operaciones se llevaron a cabo "con ánimo de ilícito enriquecimiento", aprovechando la confianza que la víctima depositaba en la acusada, quien contaba con firma autorizada y facultades de disposición sobre las cuentas desde los años 2013 y 2015.

Por su parte, las dos hijas del fallecido, designadas herederas en un testamento otorgado en 2007, se han personado en el procedimiento y reclaman las acciones civiles que pudieran corresponderles por estos hechos.