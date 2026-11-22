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MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pinto ha rechazado las acusaciones de censura de una obra de teatro inspirada en Federico García Lorca y otros cuatro espectáculos en su programación cultural para 2027 y ha recalcado que el contenido de la misma está "en fase de estudio" y, por tanto, "no estaban contratadas ni programadas".

En un comunicado, el Consistorio ha aclarado que "no se ha cancelado ninguna obra de teatro, toda vez que las mismas no estaban contratadas ni programadas, al igual que el resto de obras de teatro y actuaciones de 2027".

La compañía de teatro El Aedo Teatro ha denunciado en un comunicado en redes sociales "la eliminación de cinco espectáculos susceptibles de tener tintes ideológicos" de la programación de teatro del Teatro Francisco Rabal de Pinto.

En concreto, los montajes "eliminados" son 'El hijo de la cómica', de José Sacristán; 'Libre', de Teatro del Barrio; 'El Verdugo', de El espejo negro; 'La Reinta Brava', de Las niñas de Cádiz; y 'Poeta Perdido en Nueva York', de El Aedo Teatro.

En el mismo, la compañía traslada su "profunda preocupación" ante la decisión de la Concejalía de Cultura "de eliminar cinco espectáculos de la futura programación cultural, que deben ser sustituidos". "Más que enfado, esta decisión nos produce una profunda preocupación", apunta en el escrito en el que explica que este sentimiento es por que "alguien con poder haya decidido" que estas "obras son peligrosas y que, por tanto, el público no debe tener la oportunidad de verlas".

"Nos preocupa que una responsable pública pueda determinar, en función de sus convicciones ideológicas, qué expresiones artísticas son aceptables y cuáles deben desaparecer de la programación cultural. Nos preocupa el precedente que se establece y, sobre todo, las consecuencias que esta decisión puede tener para el conjunto de los creadores", explica.

Así, denuncia que se arrebate al público la posibilidad de decidir. "Ese derecho ha sido sustituido por la decisión de alguien que ha considerado que estas propuestas, que ya contaban con fechas reservadas y condiciones económicas pactadas, no deben llegar a los espectadores por motivos ideológicos", apunta.

En la misma línea, apunta que el problema no por una obra de Federico García Lorca. "Entendemos que les da miedo asistir al momento que estamos viviendo (...) El público de hoy quiere saber, quiere pensar y quiere hacerse preguntas. Algo profundamente incómodo para quien apuesta por la censura", alega.

PINTO NIEGA CENSURA Y SE REUNIRÁ CON LAS PRODUCTORAS

Sobre este punto, el Ayuntamiento dirigido por el alcalde Salomón Aguado (PP) ha remarcado que "no ha censurado nunca ninguna obra de teatro ni a ningún autor, como sería el caso de Federico García Lorca". En este sentido, ha recordado que a reapertura del Teatro Francisco Rabal realizada en 2026 se hizo con 'Poncia', personaje de 'La Casa de Bernarda Alba', del poeta andaluz.

Igualmente, ha remarcado que Lorca también fue protagonista del Ciclo de Música Sacra del año 2024, recuperado esta legislatura tras ocho años sin celebrarse. Además, la Feria del Libro del año 2027 versará sobre Lorca y los autores de la Generación del 27, coincidiendo con su centenario.

En cualquier caso, desde el Gobierno local se han puesto en contacto con "todas las productoras" de estas representaciones para "una reunión urgente, valorar la inclusión de estas u otras obras en la programación anual y conocer el origen de estas falsas acusaciones". Igualmente, ha insistido en que las citadas obras "no estaban contratadas ni programadas, pues la programación de 2027 aún está abierta a su contratación".

Desde el Consistorio pinteño han advertido además que "se reserva todas las acciones pertinentes para defender su honorabilidad" ante "la difusión de estas calumnias interesadas que afectan a la imagen del Ayuntamiento".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco este sábado de una información sobre esta denuncia de censura publicada por un medio de comunión. "Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando. La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia", ha escrito el presidente del Gobierno en un mensaje en la red social 'X'.

Por su lado, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha trasladado que la Comunidad programará, "si el Teatro Francisco Rabal de Pinto no lo hace, las cinco funciones pertenecientes a su Red de Teatros".

"La industria cultural, las empresas y los profesionales de la Cultura merecen certezas y seguridad", ha apuntado en un mensaje en su cuenta personal de la misma red social.