Piquet (FMM) pide a municipios "alzar la voz" frente al "maltrato" del Gobierno central : "No es momento de cobardes"

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha pedido a los municipios madrileños "alzar la voz" frente al "maltrato evidente" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que ahora "no es momento de cobardes".

Así lo ha expresado la líder de la FMM desde la apertura de la II Intermunicipal del PP de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, donde ha trasladado que los municipios tienen que "dar la cara" y no intentar pasar "desapercibidos" para que no les critiquen.

"No solo tenemos que limitarnos a nuestra gestión diaria (...) No nos vale con estar gestionando y luego dedicarnos solamente a cumplir nuestro programa, por supuesto, pero tenemos que ser parte activa del proyecto autonómico", ha pedido, ya que ha recordado que todos ellos son alcaldes, portavoces o concejales porque el PP de Madrid y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confiado en ellos.

Es por ello que Piquet ha trasladado que están ante un momento "decisivo" en un año en el que es muy importante "mantener esa cohesión" y la unidad con el partido y el Gobierno regional.

"Tenemos que estar unidos y no es momento de cobardes. Somos el PP de Madrid. Somos lo que estáis viendo, somos una familia de valientes, somos el referente de la gente, esos que nos están esperando para echar al sanchismo de todas las instituciones", ha señalado.

NO MIRAR HACIA OTRA LADO ANTE "LA DESFACHTEZ Y LA CORRUPCIÓN"

Así, ha pedido no mirar hacia otro lado ante "la desfachatez, la soberbia, las mentiras y la corrupción" y ha subrayado de que todas las administraciones trabajen "juntas, sin sectarismo y con sentido común", algo que a algunos "les falta".

Por ello, Piquet ha destacado la importancia de "alzar la voz" en los municipios, algo que no es solo "cooperar cuando todo va bien" sino también denunciar cuando una administración les da "la espalda".

"Y lo estamos sufriendo en muchísimos de los ayuntamientos, un maltrato evidente y más que constante por parte del Gobierno de España", ha avisado, a la vez que ha aludido a este "abandono" que tiene "consecuencias reales".

En concreto, ha detallado que lo ven habitualmente en las Cercanías o el "deterioro" de la red ferrorivaria y de infraestructuras claves para la movilidad o el empleo.

"Y aquí es lo que os pido, una vez más, es que no podemos quedarnos callados ni debemos quedarnos callados", ha exigido la alcaldesa de Alcalá, quien ha pedido que reaccionen ante esa "irresponsabilidad" del Gobierno de España.

También se ha referido a la seguridad, al aludir a la falta de efectivos o al "deterioro" de las infraestructuras de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en los diferentes municipios. "O lo vemos también con esos intentos continuos de limitar nuestra autonomía fiscal, un principio constitucional que permite a nosotros, a los ayuntamientos y también a la Comunidad de Madrid, poder gestionar con responsabilidad", ha señalado.

EXIGE AL GOBIERNO "SENTIDO COMÚN"

Desde la Federación de Municipios de Madrid, Piquet ha subrayado que han sido "claros y valientes" y no se van a callar ante "tantas aberraciones y tantos atropellos".

"Y no estamos pidiendo al Gobierno de España nada que no sea sentido común, no le estamos pidiendo privilegios, no le estamos pidiendo nada extraordinario, sino igualdad, inversión y sobre todo que respeten a la gente de Madrid", ha reivindicado.

Por último, Piquet ha destacado que los municipios son la voz del PP de Madrid "en todos los rincones" de la región y son "parte importantísima" del proyecto 'popular'. Además, ha recordado que Díaz Ayuso "se parte la cara todos los días" por ellos.

"Defender nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros municipios, es defender Madrid. Y por supuesto, como bien dice la jefa, defender Madrid es defender todos los pueblos, siempre juntos, sin complejos, y lo conseguiremos", ha concluido.