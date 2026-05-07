Las piscinas municipales de Madrid abrirán el 15 de mayo con el ya tradicional sistema de aforos dinámicos

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Madrid abrirán el 15 de mayo, coincidiendo con San Isidro, el patrón de la capital, y de nuevo con el sistema de aforos dinámicos, ha avanzado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Tendremos esos aforos dinámicos y trataremos de, en la medida de lo posible, seguir incrementando las plazas con las que cuentan los madrileños", ha trasladado la también vicealcaldesa, que ha destacado que 2025 fue "el año en el que más plazas se pudieron ofrecer", además de sumar dos piscinas nuevas como "las que no se habían construido en los últimos 40 años en la ciudad".

La portavoz ha puesto el foco en el funcionamiento de los aforos dinámicos, de modo que "en el momento que una persona salga pueda entrar otra y que se puedan aprovechar mejor esos espacios".