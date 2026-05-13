Las piscinas de verano de la Comunidad abrirán sus puertas este viernes con las mismas tarifas

Archivo - Una persona camina por las instalaciones de la piscina del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid abrirán también sus puertas este viernes, 15 de mayo, hasta el 6 de septiembre con las mismas tarifas generales que el año pasado, con un precio estándar de 5 euros para adultos.

Así los precios se mantienen sin cambios, aunque habrá descuentos del 30% para mayores de 65 años, menores de entre 3 y 13 años, personas con discapacidad y familias numerosas, y del 20% para titulares de carné joven, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los menores de 3 años y las víctimas del terrorismo tendrán acceso gratuito. También, como novedad, en la página web de la Comunidad de Madrid se proporcionarán recomendaciones a la hora de practicar deporte.

La venta se realiza a través de Internet o app. Es necesario estar registrado para comprar la entrada y, con carácter general, se establece un máximo 4 entradas por usuario y día. Se reserva un porcentaje del aforo para venta en taquilla mediante pago con tarjeta para mayores de 65 años y personas con discapacidad.

También abrirán este viernes las piscinas municipales de Madrid coincidiendo con San Isidro, el patrón de la capital, y de nuevo con el sistema de aforos dinámicos, según avanzó, por su parte, la portavoz del Consistorio, Inma Sanz.