MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas de verano de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela; Vicente de Bosque, en Fuencarral-El Pardo; Luis Aragonés, en Hortaleza, y la del Centro Deportivo Municipal Vallecas, en Puente de Vallecas, permanecerán cerradas esta temporada, que comenzará en torno al 15 de mayo, para acometer diferentes reformas.

Tal y como ha avanzado la 'Cadena Ser', y han confirmado a Europa Press fuentes del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, las tres primeros son piscinas que tendrán que permanecer cerradas para acometer mejoras por parte del área. En el caso de la piscina al aire libre del Centro Deportivo Municipal Vallecas, corresponde a la junta de distrito y su reforma forma parte del proyecto de remodelación integral de este equipamiento deportivo municipal.

Con un importe cercano a los 700.000 euros, esta fase comprende la construcción de un nuevo edificio de taquillas, la renovación de la red de agua, la reparación del sistema de depuración y del vaso de compensación de la piscina olímpica y el acondicionamiento de las zonas de playa. Al término de esta rehabilitación, se acometerán obras de jardinería y un nuevo vallado exterior.

Por otro lado, una de las que más quejas ha suscitado es la de Peñuelas, que da servicio a gran parte del distrito de Arganzuela y de Centro. El Ayuntamiento está terminando de redactar el proyecto para la reforma integral que va a acometer en las piscinas de verano del Centro Deportivo Municipal Peñuelas, señalaron.

El Consistorio trasladó que "es consciente" de las molestias que esto puede suponer pero el objetivo es prestar a los usuarios "un servicio óptimo y unas instalaciones seguras", para lo cual es necesario llevar a cabo estos trabajos.

Esta misma mañana, la vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha afirmado que el Ayuntamiento de la capital busca alternativas para maximizar el número de plazas en la piscinas municipales de verano.

En declaraciones a los periodistas desde el Invernadero de Arganzuela, la vicealcaldesa ha respondido a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha criticado el cierre de la piscina de verano de Peñuelas, después de que asegurara que de las 23 piscinas de verano "seis de ellas no abrirán sus puertas el 15 de mayo".

"No, es falso. Simplemente, una vez más, no tienen los datos correctos. El viernes tuvimos la ocasión de ir a visitar ese final de las obras de las piscinas de Barajas. Llevaba muchos años este Ayuntamiento sin incorporar nuevas piscinas. Desde luego, los cuatro años que gobernó Manuela Carmena con la señora Maestre como portavoz, no se hizo una sola piscina municipal y tuvieron cerradas muchas de ellas", ha defendido Sanz.