Madrid busca alternativas para maximizar el número de plazas en las piscinas municipales de verano

Critica que en el Gobierno de Manuela Carmena no se hizo "una sola piscina municipal"



MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha afirmado este lunes que el Ayuntamiento de la capital busca alternativas para maximizar el número de plazas en la piscinas municipales de verano.

En declaraciones a los periodistas desde el Invernadero de Arganzuela, la vicealcaldesa ha respondido a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha criticado el cierre de la piscina de verano de Peñuelas y asegurara que de las 23 piscinas de verano "seis de ellas no abrirán sus puertas el 15 de mayo".

"No, es falso. Simplemente, una vez más, no tienen los datos correctos. El viernes tuvimos la ocasión de ir a visitar ese final de las obras de las piscinas de Barajas. Llevaba muchos años este Ayuntamiento sin incorporar nuevas piscinas. Desde luego, los cuatro años que gobernó Manuela Carmena con la señora Maestre como portavoz, no se hizo una sola piscina municipal y tuvieron cerradas muchas de ellas", ha defendido.

Así, Sanz ha criticado que en su momento no le pareciera "una prioridad" hacer piscinas ya que en cuatro años "hicieron exactamente cero", a lo que ha añadido que tampoco se hicieron "casi equipamientos deportivos ni culturales".

"A la señora Maestre las necesidades le parecen muy importantes cuando está en la oposición pero luego, cuando está en el Gobierno, no consiguen solucionar una sola de ellas", ha censurado, a la vez que ha incidido en que "no son cifras correctas".

"Sí va a haber algunas piscinas que no puedan estar abiertas, precisamente porque estamos haciendo inversiones tremendamente importantes a lo largo de todos estos años para que esas piscinas estén en perfectas condiciones de uso. Algunas de ellas, desde luego, con remodelaciones tan importantes que durante toda una temporada de verano tengan que estar cerradas", ha explicado, en relación a la piscina de Peñuelas, que cerrará esta temporada para llevar a cabo obras de remodelación.

Por ello, la vicealcaldesa ha indicado que se están buscando alternativas para ofrecer y "maximizar" el número de plazas de las que podrán disfrutar los madrileños. "Lo que les puedo asegurar es que las plazas con las que van a contar los madrileños en las piscinas municipales a lo largo de este verano son muchas más que las que tenían cuando gobernaba la señora Maestre en Madrid", ha subrayado.

Sobre la piscina de Peñuelas ha señalado que es "imposible" que no se vea afectada en esta temporada de verano y ha afirmado que las obras se ejecutarán "con la mayor celeridad posible" y "con todas las garantías".

"Están trabajando desde el Área de Deportes y desde los distritos, y cuando tengamos ya eso definido pues se lo trasladaremos, pero les puedo asegurar que estamos trabajando precisamente para poder incrementar el número de plazas en estas zonas del centro de Madrid", ha trasladado la vicealcaldesa.