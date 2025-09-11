Un Plan de Carreteras Rurales mejorará los accesos a los pequeños municipios con una inversión regional de 48 millones

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 48 millones de euros en la puesta en marcha del Plan de Carreteras Rurales cuyo objetivo es mejorar los accesos y la conectividad entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, facilitando los desplazamientos y la vida diaria de sus vecinos.

Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este jueves durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid.

Esta medida, que se financiará desde el Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid, se realizará sobre tres ejes en colaboración con la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras centrados en la mejora en las travesías de acceso a 17 municipios, en la construcción de intersecciones y refuerzo de firmes en carreteras y en la conservación y construcción de 36 nuevos kilómetros de carril bici.

En materia educativa, y también a través del PIR, se ampliarán las ayudas para facilitar la conservación y mejora de colegios públicos a municipios de hasta 50.000 habitantes, y que hasta ahora se venían prestando a los de menos de 20.000. Esta medida beneficiará a casi 150 colegios de 119 municipios donde estudian más de 44.000 alumnos.