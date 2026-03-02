El plan para el sur de Madrid prevé un desarrollo residencial mayor que la superficie de todo Bilbao o Leganés

Archivo - Una grúa en una zona de construcción de edificios, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia del Sur para nueve distritos de Madrid contempla un desarrollo residencial apto para construir de 5.600 hectáreas, esto es, equivalente a una superficie superior a la de una capital de provincia como Bilbao o de grandes municipios madrileños como Leganés, ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la práctica totalidad de su equipo de Gobierno.

Desde el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas, el regidor ha indicado que se podrán construir 200.000 viviendas, que supondrán cerca del 40% del volumen total previsto en la región para los próximos años.

La vivienda es un eje clave de la Estrategia del Sur, dirigida a Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas, y lo ha remarcado porque "el primer problema que tiene la ciudad de Madrid es la vivienda, el más urgente a resolver".

"El sur se merece una oportunidad, el sur es el futuro de la ciudad de Madrid", ha remarcado sobre una estrategia en la que han ido trabajando a lo largo de los últimos años teniendo en cuenta, por ejemplo, que en estos nueve distritos "se concentra el 44% de la población".

"SIN APROPIARNOS DEL SUR"

"No lo hemos hecho ni desde los lemas, ni desde las pancartas, ni de tratar de apropiarnos del sur. Lo hemos hecho desde políticas realistas, sensatas, centradas, que permiten decir en estos momentos que la nueva centralidad del futuro de la ciudad de Madrid indudablemente pasa por el sur", ha asegurado.

La Estrategia se presenta ahora porque "ha llegado el momento de decirle al sur que ya se está preparado para acometer toda una serie de actuaciones, desde muy diversas perspectivas, que van a permitir que el futuro pase por esos nueve distritos".

