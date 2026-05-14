Plataforma de Escuelas Infantiles ve "un logro" la reunión con Zarzalejo y espera que atienda a sus reivindicaciones

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado una concentra - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha asegurado que es "un logro" la reunión que van a mantener el próximo jueves con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, y ha señalado que espera que atienda a sus reivindicaciones.

Lo ha manifestado su portavoz, Rosa Marín, en declaraciones a Europa Press después de la que la máxima responsable de la educación madrileña haya anunciado un encuentro con las trabajadoras tras más de un mes de huelga indefinida en la región.

Fue el 7 de abril cuando las profesionales del sector arrancaron las movilizaciones para reclamar mejoras salarias, una bajada de ratios y la pareja educativa, entre otras reclamaciones. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles había avisado de que "no iban a volver las aulas" hasta mejorar sus condiciones laborales.

Durante estas semanas, las trabajadoras se habían concentrado frente a los centros educativos que visitaba Zarzalejo. En un acto, la consejera aseguró a un grupo de educadoras que estaba "trabajando" en las reivindicaciones que habían planteado dentro de sus "competencias".

"Estamos ansiosas por esta reunión con la consejera. Llevamos desde el 7 de abril en huelga indefinida y por fin esperamos que nos escuche, que atienda nuestras reivindicaciones. Esperamos que lleve una propuesta", ha expresado Marín.

En este sentido, ha insistido en que lo que esperan es una iniciativa tras sentarse con la patronal, los ayuntamientos y los sindicatos mayoritarios. "Aunque sea a largo y a corto plazo, que mejore nuestras condiciones. Que ya nos escuche, para nosotras ya es como un logro. Ahí estaremos", ha concluido.