Plataforma de universidades públicas avisa de que seguirá con su "lucha" en Madrid si sigue la "asfixia económica"

La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, una de las organizadoras de la huelga de finales de noviembre contra la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), ha avisado este lunes de que aunque no salga adelante esta norma seguirá con su "lucha" si continúa la "asfixia económica".

En un comunicado, ha señalado que en la "opaca negociación" que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid con los rectoras se incluirán nuevas subidas "que quedan muy lejos de la demanda de mínimos" de las universidades públicas, el 1% del PIB regional en 2030. "Como tienen por costumbre, se nos lanzan cifras absolutas de millones que parecen muy abultadas. Pero es engañoso lanzar datos económicos descontextualizados, o datos de subidas interanuales, cuando hablamos de una asfixia que se ha fraguado en al menos dos décadas", han rechazado desde la plataforma.

Consideran que si el objetivo es que en cinco años el presupuesto alcance los 1.600 millones de euros, el plan plurianual implicaría de media "un incremento anual de unos 72 millones de euros en los próximos cinco años". "El presupuesto para 2026 ya se incrementó en 75,3 millones de euros --una subida que era en realidad un estancamiento--. Esto significa que los incrementos anunciados son menores que el que ha habido para este año 2026", han criticado.

A ello, añaden que los 72 millones habría que dividirlo entre las seis universidades públicas, lo cual supondría que cada universidad podría recibir 12 millones, una cuantía que consideran "claramente insuficiente para paliar la asfixia, que ni siquiera revierte el volumen del plan de recortes de 33 millones de la UCM o el déficit de 76 millones de la URJC".

SE ESTÁ "LEJOS DE RESOLVER EL PROBLEMA ESTRUCTURAL"

De hecho, la plataforma de universidades públicas ha subrayado que los centros madrileños siguen cerrando sus ejercicios con déficits "muy superiores, lo que evidencia que la medida está lejos de resolver el problema estructural de fondo".

Es por ello que creen que una propuesta presupuestaria plurianual "refuerza la asfixia económica" y, ante una financiación pública "insuficiente", se sigue sentenciando a las universidades públicas madrileñas "a implementar recortes duros durante los próximos 5 años". "La voluntad de esta propuesta es la de terminar de desguazar la educación universitaria pública madrileña, en favor de las privadas", han denunciado.

Además, han aseverado que no aceptarán nada que no pase por "revertir las tendencias de fondo" que han llevado a que la Comunidad de Madrid sea "la primera en privatización del sector educativo y la última de las 17 en todos los indicadores fundamentales: trasvase de estudiantes y personal a las universidades privadas, bajos salarios, caída de oferta de plazas y cierre de grados, esfuerzo público autonómico, inversión por estudiante, precios públicos de matrícula".

Al hilo, han indicado que si los rectores y el Gobierno regional hacen anuncios oficiales que vayan en contra de sus objetivos mínimos, la plataforma se reunirá para organizar y seguir con las movilizaciones, acciones y huelgas "tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados".

INICIO DE LAS NEGOCIACIONES QUE ARRANCÓ CON LA LESUC

Precisamente, la mejora de la financiación de las seis universidades públicas ha sido la principal reclamación de los rectores desde el inicio de las negociaciones de la LESUC, que finalmente quedó descartada con la marcha del exconsejero Emilio Viciana.

Los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III no han fijado una cifra exacta de la inversión necesaria, pero sí han puesto de ejemplo al sistema andaluz, muy parecido en tamaño al sistema público madrileño, que recibe 500 millones de euros más.

"De 1.200 millones de euros que tenemos ahora a 1.700, que es lo que tiene el sistema andaluz, creo que sería una buena referencia", apuntó en una entrevista a Europa Press la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea.

El borrador de la ya desechada LESUC planteaba un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos.

Los rectores siempre han puesto el foco en la financiación plurianual no solo para mantener el statu quo de los centros universitarios, sino para "poder avanzar y dar un mejor servicio a la sociedad madrileña y española".

Ante esta situación, la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas organizó varias movilizaciones el año pasado, como la huelga universitaria de finales de noviembre, que consiguió un seguimiento del 70%, según los sindicatos, especialmente en la UCM, con una asistencia del 90%.

Su mayor exigencia ha sido que lo destinado a los centros públicos alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. La inversión de 1.239,7 millones de euros a las universidades con los Presupuestos de 2026, 75,3 millones más que en 2025, era "insuficiente" porque pasaba del 0,44% a 0,46% del PIB.