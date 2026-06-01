Platón y Hume, protagonistas del examen de Historia de la Filosofía de la PAU

Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un texto 'Fedón' de Platón y otro de 'Investigación sobre el entendimiento humano' de David Hume han sido los protagonistas este lunes en el examen de Historia de la Filosofía de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid.

Según se desprende del modelo de examen que publicado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en su página web, unos 10.000 estudiantes han podido elegir entre uno de estos textos, explicar la tesis principal y relacionarlo con otro autor.

En las siguientes preguntas, han podido elegir entre el problema de la ética y la moral en un autor o corriente filosófica y el problema del ser humano; el problema de Dios y de la sociedad y política; el problema de realidad y conocimiento y el problema de la ética y moral.

La prueba se ha realizado entre las 16 y 17.30 horas, cuando la región superaba los 30 grados de temperatura. Las seis universidades madrileñas han recomendado a los alumnos una buena alimentación e hidratación para evitar mareos, a la vez que han organizado un dispositivo con sanitarios en caso de emergencia.

Por la mañana, ha tenido lugar el examen de Lengua Castellana y Literatura II para la modalidad de Ciencias y Tecnología. Los alumnos de 2º de Bachillerato han podido elegir el texto 'El español es un mundo' de Lola Pons o '¿Cómo te gustaría ser recordado?' de Javier Gomá. También ha entrado la literatura hispanoamericana o comentar una española entre 1937 y 1974.

En el caso de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales, los textos a elegir han sido 'Economía y poesía: rimas internas' de Yolanda Castaño y 'Dulces salidas' de Omar Fonollosa. Asimismo, el tema protagonista ha sido el novecentismo y la generación del 14 y una obra española escrita entre 1875 y 1936.

Tras las pruebas de Lengua y Filosofía, el martes será el turno de Primera Lengua Extranjera e Historia de España, y miércoles y jueves tendrán lugar las optativas y materias de modalidad. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.