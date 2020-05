El Pleno del Ayuntamiento será este viernes el preludio de los Pactos de Cibeles y decidirá sus temas de debate

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de este viernes estará marcado por la pandemia del coronavirus y servirá como antesala de los anunciados Pactos de Cibeles al decidir los grupos, a través de sus propuestas, qué cuestiones serán finalmente las que se aborden en las cuatro mesas que diseñarán el "Madrid del futuro".

Y es que, por acuerdo de Junta de Portavoces, las iniciativas --un total de 19-- serán presentadas por el grupo proponente por un tiempo de 3 minutos, no habrá debate, y no se votará sí o no al contenido de la misma, sino que los grupos deberán votar si están conformes o no con que esa cuestión planteada se debata en las mesas de negociación de los pactos del mes que viene.

De este modo, los cinco grupos municipales (PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox) asientan su compromiso de alcanzar en el plazo de un mes los pactos necesarios para la reconstrucción de la capital tras el 'parón' obligado por el virus, una actitud que les ha reportado numerosos elogios.

LAS PROPUESTAS

Las iniciativas de los grupos girarán, sobre todo, en torno a tres ejes: movilidad, asociacionismo y cuidados de los madrileños. Así, el PSOE propondrá una Mesa de Coordinación Social en cada uno de los veintiún distritos, ampliar los supuestos de conciliación laboral y familiar contemplados en el vigente Acuerdo Convenio, o que se refuercen las plantillas de los centros sociales.

El grupo de Más Madrid pedirá al Gobierno municipal que "corresponda a la entrega humana y material del movimiento ciudadano", que se desarrolle un 'Plan de desinfección y limpieza' que contemple por igual a todos los barrios de Madrid, y propondrá una serie de medidas para acabar con la brecha digital. Tanto PSOE como Más Madrid abordarán los cuidados de las personas mayores en residencias con sendas propuestas.

Una propuesta conjunta de PP y Cs pedirá al Gobierno de la Nación que impulse las modificaciones normativas necesarias para que las entidades locales, que cumplan con el objetivo de sostenibilidad financiera y sin incurrir en déficit, no tengan que destinar a amortización anticipada el remanente de tesorería para gastos generales, quedando autorizados para destinar ese importe a compensar las consecuencias económicas de cualquier tipo producidas por la actual situación de emergencia.

En cuanto a Movilidad, Vox propondrá garantizar la movilidad en el espacio público de peatones, vehículos, bicicletas y medios de transporte personal, e integrarlos en un sistema de circulación inteligente, seguro y garante con la salud, mientras que Más Madrid solicitará que se adopte un plan de movilidad sostenible y seguro.

Vox pedirá la constitución de un Comité Técnico Permanente de Coordinación de Emergencias y que la Policía Municipal actúe contra la limpieza de parabrisas de los coches en los semáforos.

Además, habrá dos comparecencias. Por un lado la del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que dará cuenta de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno municipal para hacer frente a la pandemia, y por otro lado la del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que explicará las acciones llevadas a cabo desde su área contra la crisis social derivada de la crisis sanitaria.

ORDENANZAS FISCALES

Otra de las cuestiones que se abordarán en Cibeles será la aprobación de sus segundas ordenanzas fiscales en cinco meses para hacer frente al azote del virus en Madrid. La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ya advertía de que habrá luz verde para unas nuevas ordenanzas fiscales adaptadas al contexto actual, no así a un nuevo presupuesto, como demandan grupos como Vox, formación que ha planteado el rediseño para ir a un "presupuesto de guerra". En todo caso se adaptará dentro de las limitaciones "cuantitativas y cualitativas" dado el "marco exiguo" existente, aclaraba Hidalgo en comisión.

Además, también pasará por este Pleno la ampliación a 67 millones de euros desde los 63 iniciales el paquete de incentivos fiscales en IBI e IAE. A destacar que si el inmueble que se verá beneficiado por la deducción en el IBI está en régimen de alquiler, el arrendador deberá repercutirla en el arrendado.

El Gobierno municipal amplío hace unas semanas los negocios destinatarios de los beneficios fiscales al extenderlos al mundo de la cultura y el espectáculo, que se unen así al comercio, el ocio y la hostelería.

La rebaja prevé una bonificación del 25 por ciento de la cuota íntegra del IBI para 2020 y puede beneficiar a más de 106.900 comercios y establecimientos de ocio, hostelería y espectáculos, con un impacto estimado de 54,1 millones.