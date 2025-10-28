El Pleno de Cibeles insta al Gobierno a "aprobar y distribuir" la dotación presupuestaria para pacientes de ELA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado instar desde el Ayuntamiento de Madrid al Gobierno central para que apruebe y distribuya "con máxima urgencia" la dotación presupuestaria para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La propuesta, presentada por el PP, ha salido adelante con los votos de los 'populares', del PSOE y de Vox, y se ha encontrado con la abstención de la bancada de Más Madrid.

Durante su intervención, la concejala del PP Paula Gómez Angulo ha reivindicado la urgencia de que el Estado cumpla con la financiación prometida en la ley. "No hay mejor política social que la que llega a tiempo", ha afirmado, lamentando que "durante un año entero el Gobierno de España no ha financiado la Ley ELA", lo que ha supuesto la muerte de "1.128 enfermos de ELA esperando esa financiación".

Desde el Grupo Municipal Socialista, la concejala Ana Lima ha replicado que la proposición "llega tarde", recordando que el pasado 21 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 11/2025, que dota a la ley con 500 millones de euros y ha creado un nuevo grado de dependencia extrema, el 'Grado 3 Plus', con atención 24 horas y una ratio de cinco profesionales por paciente.

Esta afirmación ha sido rebatida por la edil del PP, que ha señalado que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley que desarrolla la norma. "Bienvenido sea, pero llega tarde y no financia de forma específica la ELA, sino que se limita a reforzar el sistema de dependencia", ha expuesto Angulo.

Del mismo modo, ha apuntado que el Gobierno ha dado luz verde a "un marco general de atención insuficiente" si no se dota de recursos "concretos y verificables". "Y lo más preocupante, mientras el Estado mantiene su aportación al sistema por debajo del 30%, son las comunidades y en muchos casos los Ayuntamientos quienes asumen el esfuerzo real de cuidar", ha criticado.

Lima (PSOE) ha acusado al PP de "hacer oposición y generar ruido" y ha defendido que el actual Gobierno "ha cumplido su compromiso" tras los "recortes" del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de dependencia.

"Lo que tienen que hacer ustedes ahora es que la Comunidad de Madrid no se levante de la mesa del Consejo Territorial y aplique y desarrolle este decreto y además, ponga las pasarelas y adapte todo el sistema de financiación. Porque nosotros, el PSOE, hemos cumplido el compromiso y queremos un país que cuide de todos y todas. Un país que no abandone a las personas en situación de dependencia", ha trasladado.

En el mismo sentido se ha expresado la concejala de Más Madrid Rita Sánchez, quien ha coincido en que la proposición "llega tarde", y ha tildado de "falta de respeto" llevar este tema a la sesión plenaria cuando "ya está hecho". "Son 10.000 euros al mes de prestación directa para cuidados profesionales", ha explicado, reivindicando el trabajo de los ministros Mónica García y Pablo Bustinduy al tiempo que ha reprochado al PP que "utilice a las personas enfermas para atacar al Gobierno".

"Gracias familiares, asociaciones, gracias de corazón, sin vuestro enorme esfuerzo, esto no se hubiera conseguido. Y ahora que falta que las comunidades autónomas pongan su parte. Ya lo podían haber hecho. Es que ellas son las competentes. Y qué poca dignidad venir hoy aquí a decir que falta lo del Gobierno de España. Hombre, ¿dónde está lo de las comunidades autónomas? ¿Dónde está la parte de la Comunidad de Madrid?", ha aseverado la edil.

Igualmente, ha preguntado al Gobierno de Almeida si es "serio" tener "una lista de espera de 564 personas con discapacidad física y 1.410 personas esperando con discapacidad intelectual". "¿Realmente les preocupan las personas con discapacidad?", ha lanzado a la bancada del PP.

Ante estas afirmaciones, Angulo (PP) ha señalado que PSOE "no va a dar lecciones de gestión de dependencia" y a Más Madrid le ha respodido que la Comunidad de Madrid es "un referente en toda España en la atención a enfermos de ELA" con una red de unidades de referencia en los hospitales públicos del 12 de octubre, Clínico San Carlos, La Paz, Gregorio Marañón, Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y ahora también el Hospital Santa Cristina.

Por su parte, la concejala de Vox Carla Toscano ha tildado de "bochornoso" que PP utilice "la coartada de los enfermos de ELA y sus familias" para atacar al PSOE y ha cargado también contra la izquierda "por sacar pecho" del decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros.

En este sentido, ha remarcado que el Gobierno ha tardado "más de un años" en dotar de financiación la ley, un tiempo en el que ha "dejado morir a más de mil enfermos de ELA sin ayudas".

"Los enfermos y sus familias que sufren enfermedades neurodegenerativas incurables y otras enfermedades de alta complejidad no deben ser causas políticas. Por parte del Estado es una cuestión de humanidad y de reconocer la dignidad que tienen todas las personas enfermas o sanas, tengan 80 años o una semana en el vientre de su madre. Es una enfermedad que no espera", ha subrayado Toscano.