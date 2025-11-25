El Pleno de Cibeles llega de nuevo sin una declaración institucional de mínimos, un "fracaso" en términos políticos

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles llega este martes, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declaración institucional, ni siquiera 'de mínimos', como viene ocurriendo en los últimos años, todo un "fracaso" en términos políticos, ha expresado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Si los grupos municipales no somos capaces de hacer una declaración institucional de mínimos es que no estamos a la altura de las mujeres ni a la altura del conjunto de los madrileños", ha reconocido el alcalde, que ha abogado por "salvar las legítimas diferencias, las diferentes visiones" para alcanzar "una declaración institucional de mínimos que suponga una escenificación de compromiso".

El PP ha presentado una proposición al Pleno, en la que reclamarán que se dote de medios suficientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a la Justicia y a los Servicios Sociales garantizando coordinación y lealtad entre administraciones, además de renovar su compromiso de "trabajar sin descanso hasta que ninguna mujer pierda la vida por esta causa" y "proteger, acompañar y ofrecer salidas reales a quienes sufren violencia, con la convicción de que sólo a través de la acción efectiva y el consenso se puede erradicar esta lacra".

"Somos el único grupo municipal que ha presentado una declaración con motivo del 25 de noviembre. Es una declaración perfectamente asumible", ha señalado Almeida. Sin embargo, desde la oposición no la ven tan 'perfectamente asumible'. La socialista Reyes Maroto cree que el hecho de que no haya una declaración institucional es "un fracaso de la democracia" que "no sólo es por culpa de los negacionistas de Vox sino también del PP, que abraza a la ultraderecha".

En la misma línea ha ido el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, que ve en el PP una "colonización por parte de Vox y que lleva por una pendiente que rompe cualquier consenso que se está estableciendo".

Más Madrid elevará una pregunta coincidiendo el Pleno con el 25N centrada en las políticas y programas municipales de prevención, detección, atención y reparación dirigidas a las mujeres víctimas de violencia machista mientras que Vox preguntará al Gobierno su opinión sobre la celebración de este 25 de noviembre.

El PSOE instará al Gobierno municipal a la retirada del borrador de la Estrategia de Igualdad 2025-2028 e inicie un nuevo proceso para que su elaboración "garantice la participación efectiva y la continuidad, estabilidad y fortalecimiento de la Red de Espacios de Igualdad".

ORDENANZA DE TERRAZAS

Uno de los puntos fuertes del orden del día será la aprobación de la nueva ordenanza de Terrazas, donde se debatirá y votarán las enmiendas presentadas, un total de 91, dos de ellas a la totalidad, firmadas por la izquierda.

Del total de las 89 enmiendas parciales, 31 han sido presentadas por el PSOE, 43 por Más Madrid y 17 por el proponente del texto, el Grupo Popular. El objetivo será ponerla en marcha a partir del 1 de enero de 2026, un texto que será muy similar a la derogada de 2022, "salvo ligeros retoques". Busca dotar de un régimen jurídico completo y sistemático que regule la instalación y la actividad de las más de 6.000 terrazas y más de 50 quioscos de hostelería y restauración que hay en Madrid.

ZONAS DE BAJAS EMISIONES, LIMPIEZA Y EL 'TASAZO DE BASURAS'

En el apartado de preguntas, el Pleno arrancará con Vox y su interés en "los más de 400.000 vehículos que no podrán circular en la ciudad de Madrid a partir del 1 de enero de 2026", además de interesarse por la evolución de la Estrategia Madrid 360 y por el que denominan como 'tasazo de basuras'.

La "asfixia universitaria por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso" formará parte de la batería de preguntas de Más Madrid, como lo será el estado de la limpieza y el plan de acción para personas con discapacidad por el PSOE.

VIVIENDA

La vivienda copará gran parte del Pleno. Los primeros en arrancar serán los 'populares', con una pregunta para que el alcalde aborde "la absoluta inoperancia y falta de iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez y qué medidas va a poner en marcha el Gobierno municipal para acelerar la construcción de viviendas".

Le seguirá el PSOE con una proposición para que el Ayuntamiento habilite una vía de intermediación institucional respecto a las operaciones inmobiliarias que afectan a varias fundaciones "con el fin de proteger a las familias residentes, garantizar la continuidad del uso residencial de los inmuebles y promover soluciones negociadas que eviten desahucios o pérdidas de vivienda asequible".

Más Madrid llevará al Pleno dos proposiciones en materia de vivienda. La primera para que EMVS Madrid "inicie de forma inmediata negociaciones con los fondos de inversión que actualmente posean viviendas en la ciudad con el fin de acordar su adquisición para incorporarlas al parque público de alquiler" y la segunda para frenar el acoso inmobiliario.