El Pleno de Parla reprueba al consejero de Presidencia por sus declaraciones sobre Alcaldía

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

PARLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado este jueves la reprobación del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, a quien también se pide una rectificación por afirmar que el alcalde, Ramón Jurado, dispone de una "residencia oficial" dentro del Consistorio.

García aseguró hace unos días que el regidor tenía ese espacio "dentro de su propio Ayuntamiento", con acceso desde su despacho, una residencia dotada, según sus palabras, de "salón, dormitorio, cocina equipada" y "cuarto de baño, con todas las comodidades".

El PSOE sostiene que esas afirmaciones son falsas y defiende que la zona situada junto al despacho de Alcaldía no es la casa de nadie y, por ello, el grupo reclama al consejero una rectificación pública e inmediata, su reprobación y le invita a hacer una visita al Consistorio para comprobar personalmente las dependencias y sus características.

Durante el debate de la proposición, que ha salido adelante con 14 votos a favor y 9 en contra, el concejal de Hacienda, Andrés Correa (PSOE), ha acusado al consejero de hacerse eco de un bulo, reclamando a la Comunidad de Madrid que centre su atención en las necesidades de la ciudad. Entre ellas, ha dicho, la llegada del Metro, los 30 millones de euros vinculados al Consorcio Urbanístico de Parla Este y distintas mejoras necesarias en los servicios públicos del municipio.

Algo similar a lo que han hecho desde Más Madrid, quienes han respaldado la moción, aprovechando el debate para reclamar inversiones autonómicas en Parla. En su caso ha citado también la llegada de Metro, pero además un centro de día residencial para personas con diversidad funcional, más médicos y pediatras, la recuperación de servicios en el Hospital Infanta Cristina y una lanzadera entre la estación de Cercanías y el centro hospitalario.

Vox, sin embargo, no ha entrado en el fondo de la polémica, pero sí ha cuestionado que el Gobierno municipal haya llevado al Pleno unas declaraciones que, a su juicio, no guardan relación con los acuerdos sometidos a votación.

Por su parte, el PP, que ha votado en contra, considera "ridículo" que se trate el asunto en la sesión y le invita a solventar sus "piques" en redes sociales. No obstante, su portavoz, Héctor Carracedo, ha aseverado que el espacio existe, aunque no lo ha calificado como "residencia oficial".

"O sea, que ese apartamentito de soltero tiene más metros y disfruta de más metros de lo que lo hacen otros muchos vecinos de esta localidad. Revisen el padrón, no vaya a ser que alguien se lo haya colado", ha recalcado, al tiempo que ha acusado al Gobierno municipal de utilizar la controversia para desviar la atención de otros asuntos de la ciudad.

El debate ha subido de tono con acusaciones cruzadas y referencias a cuestiones ajenas al contenido de la moción. El alcalde, Ramón Jurado, se ha mostrado especialmente molesto por tildar el espacio de "apartamentito de soltero", advirtiendo que no permitirá a "nadie" salidas similares.

Sobre si la moción debía estar en el Pleno, ha reconocido que tuvo "dudas" al principio, pero que finalmente se decidieron porque hay que combatir "la mentira, el bulo, la descalificación y el intento de desprestigio personal".