El Pleno queda enterado de la renuncia de Henríquez de Luna y Martínez Vidal como ediles tras pasarse a Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha quedado enterado este martes de la renuncia como concejales del PP tanto de Íñigo Henríquez de Luna como de Fernando Martínez Vidal tras pasarse a Vox.

Asimismo, el Pleno del Consistorio ha dirigido petición a la Junta Electoral Central para designar el nombre del siguiente candidato a objeto de cubrir la vacante por dicha renuncia.

En el caso de Henríquez de Luna, lo supliría Gema Sanz, mientras que a Martínez Vidal, Carlos Segura. En un principio, la intención del Grupo era haber acudido con la plaza de De Luna cubierta, pues fue el primero de los dos ediles en dejar el Grupo al serle comunicado que no iría en las listas al no dar "el perfil".

Fue el 15 de abril cuando el hasta entonces portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP dejaba su acta de edil en el Consistorio y se daba de baja en el partido después de que le comunicaran que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", apostillaba quien fuera portavoz del PP en la Asamblea de Madrid durante la pasada legislatura y 'número dos' de Esperanza Aguirre en las listas de 2015 al Ayuntamiento de Madrid.

Así, esa misma semana, ya el domingo, adelantaba en su perfil de Twitter que seguiría defendiendo "los mismos principios y valores" que le llevaron a entrar en política, en Vox.

Por su parte, el creador del logo del PP y edil del Grupo, anunciaba un día después que él también había decidido abandonar las filas del partido en el que llevaba militando desde los 19 años y cambiarse a Vox al no estar de acuerdo con el número que le había otorgado el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, para los próximos comicios locales del 26 de mayo.